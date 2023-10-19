Перевозчик опроверг информацию об отмене рейсов в пригороде Кургана

20 октября 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Курганцы могут ездить на автобусах в пригородные населенные пункты по привычному расписанию без изменений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Информация об отмене некоторых автобусных рейсов в пригороде Кургана неактуальна. Изменения вводились около двух лет назад. Об этом URA.RU сообщил один из тех перевозчиков, которых тогда коснулась отмена рейсов. Автобусы курсируют по маршрутам без изменений. «Отмена была в пандемийный период. Сейчас информация для маршрутов нашей компании неактуальна, изменений нет», — рассказал представитель ООО «Компания «Заурал-такси-лайн». Перевозчик уточнил, что якобы отмененные рейсы маршрута № 253 «КГСХА — Троицкая площадь» работают, как и прежде. Также корреспондент URA.RU связался с представителем ООО «Автотранс45», который подтвердил, что никаких изменений не происходило. Автобусы маршрута № 520 «деревня Ясная — Курган (через село Глядянское)» следуют маршруту согласно расписанию без изменений. С оставшимися двумя перевозчиками, которых якобы коснулась отмена, корреспонденту связаться не удалось — контактной информации в открытых источниках не обнаружено. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен запрос по данному случаю. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что часть пригородных рейсов автобусных маршрутов была временно изменена. Информация об этом, размещенная на сайте департамента экономического развития Курганской области, опровергнута перевозчиками, которые указаны в информирующем листе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация об отмене некоторых автобусных рейсов в пригороде Кургана неактуальна. Изменения вводились около двух лет назад. Об этом URA.RU сообщил один из тех перевозчиков, которых тогда коснулась отмена рейсов. Автобусы курсируют по маршрутам без изменений. «Отмена была в пандемийный период. Сейчас информация для маршрутов нашей компании неактуальна, изменений нет», — рассказал представитель ООО «Компания «Заурал-такси-лайн». Перевозчик уточнил, что якобы отмененные рейсы маршрута № 253 «КГСХА — Троицкая площадь» работают, как и прежде. Также корреспондент URA.RU связался с представителем ООО «Автотранс45», который подтвердил, что никаких изменений не происходило. Автобусы маршрута № 520 «деревня Ясная — Курган (через село Глядянское)» следуют маршруту согласно расписанию без изменений. С оставшимися двумя перевозчиками, которых якобы коснулась отмена, корреспонденту связаться не удалось — контактной информации в открытых источниках не обнаружено. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен запрос по данному случаю. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что часть пригородных рейсов автобусных маршрутов была временно изменена. Информация об этом, размещенная на сайте департамента экономического развития Курганской области, опровергнута перевозчиками, которые указаны в информирующем листе.