19 октября 2023

Перевозчик опроверг информацию об отмене рейсов в пригороде Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, автобус, маршрут, пустой автобус
Курганцы могут ездить на автобусах в пригородные населенные пункты по привычному расписанию без изменений Фото:

Информация об отмене некоторых автобусных рейсов в пригороде Кургана неактуальна. Изменения вводились около двух лет назад. Об этом URA.RU сообщил один из тех перевозчиков, которых тогда коснулась отмена рейсов. Автобусы курсируют по маршрутам без изменений.

«Отмена была в пандемийный период. Сейчас информация для маршрутов нашей компании неактуальна, изменений нет», — рассказал представитель ООО «Компания «Заурал-такси-лайн». Перевозчик уточнил, что якобы отмененные рейсы маршрута № 253 «КГСХА — Троицкая площадь» работают, как и прежде.

Также корреспондент URA.RU связался с представителем ООО «Автотранс45», который подтвердил, что никаких изменений не происходило. Автобусы маршрута № 520 «деревня Ясная — Курган (через село Глядянское)» следуют маршруту согласно расписанию без изменений.

С оставшимися двумя перевозчиками, которых якобы коснулась отмена, корреспонденту связаться не удалось — контактной информации в открытых источниках не обнаружено. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен запрос по данному случаю. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что часть пригородных рейсов автобусных маршрутов была временно изменена. Информация об этом, размещенная на сайте департамента экономического развития Курганской области, опровергнута перевозчиками, которые указаны в информирующем листе.

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Информация об отмене некоторых автобусных рейсов в пригороде Кургана неактуальна. Изменения вводились около двух лет назад. Об этом URA.RU сообщил один из тех перевозчиков, которых тогда коснулась отмена рейсов. Автобусы курсируют по маршрутам без изменений. «Отмена была в пандемийный период. Сейчас информация для маршрутов нашей компании неактуальна, изменений нет», — рассказал представитель ООО «Компания «Заурал-такси-лайн». Перевозчик уточнил, что якобы отмененные рейсы маршрута № 253 «КГСХА — Троицкая площадь» работают, как и прежде. Также корреспондент URA.RU связался с представителем ООО «Автотранс45», который подтвердил, что никаких изменений не происходило. Автобусы маршрута № 520 «деревня Ясная — Курган (через село Глядянское)» следуют маршруту согласно расписанию без изменений. С оставшимися двумя перевозчиками, которых якобы коснулась отмена, корреспонденту связаться не удалось — контактной информации в открытых источниках не обнаружено. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен запрос по данному случаю. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что часть пригородных рейсов автобусных маршрутов была временно изменена. Информация об этом, размещенная на сайте департамента экономического развития Курганской области, опровергнута перевозчиками, которые указаны в информирующем листе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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