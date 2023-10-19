Тюменского подростка обвиняют в изнасиловании малолетней сестры

Девочка рассказала о происшествии после того, как брат продолжил свои приставания
В Тюмени взят под стражу подросток, которого обвиняют в изнасиловании его несовершеннолетней сестры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Исетским районным судом взят под стражу несовершеннолетний подросток, который обвиняется в том, что изнасиловал свою малолетнюю сестру, не достигшую возраста 14 лет. На период следствия он будет находиться в СИЗО», — говорится в сообщении.
Известно, что насилие произошло еще в августе, но пострадавшая никому об этом не рассказывала. Когда брат продолжил приставания, та решилась рассказать матери, которая обратилась в полицию.
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