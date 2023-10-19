Тюменского подростка обвиняют в изнасиловании малолетней сестры

20 октября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Девочка рассказала о происшествии после того, как брат продолжил свои приставания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени взят под стражу подросток, которого обвиняют в изнасиловании его несовершеннолетней сестры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Исетским районным судом взят под стражу несовершеннолетний подросток, который обвиняется в том, что изнасиловал свою малолетнюю сестру, не достигшую возраста 14 лет. На период следствия он будет находиться в СИЗО», — говорится в сообщении. Известно, что насилие произошло еще в августе, но пострадавшая никому об этом не рассказывала. Когда брат продолжил приставания, та решилась рассказать матери, которая обратилась в полицию.

В Тюмени взят под стражу подросток, которого обвиняют в изнасиловании его несовершеннолетней сестры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Исетским районным судом взят под стражу несовершеннолетний подросток, который обвиняется в том, что изнасиловал свою малолетнюю сестру, не достигшую возраста 14 лет. На период следствия он будет находиться в СИЗО», — говорится в сообщении. Известно, что насилие произошло еще в августе, но пострадавшая никому об этом не рассказывала. Когда брат продолжил приставания, та решилась рассказать матери, которая обратилась в полицию.