19 октября 2023

Тюменского подростка обвиняют в изнасиловании малолетней сестры

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Девочка рассказала о происшествии после того, как брат продолжил свои приставания Фото:

В Тюмени взят под стражу подросток, которого обвиняют в изнасиловании его несовершеннолетней сестры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Исетским районным судом взят под стражу несовершеннолетний подросток, который обвиняется в том, что изнасиловал свою малолетнюю сестру, не достигшую возраста 14 лет. На период следствия он будет находиться в СИЗО», — говорится в сообщении.

Известно, что насилие произошло еще в августе, но пострадавшая никому об этом не рассказывала. Когда брат продолжил приставания, та решилась рассказать матери, которая обратилась в полицию.

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В Тюмени взят под стражу подросток, которого обвиняют в изнасиловании его несовершеннолетней сестры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Исетским районным судом взят под стражу несовершеннолетний подросток, который обвиняется в том, что изнасиловал свою малолетнюю сестру, не достигшую возраста 14 лет. На период следствия он будет находиться в СИЗО», — говорится в сообщении. Известно, что насилие произошло еще в августе, но пострадавшая никому об этом не рассказывала. Когда брат продолжил приставания, та решилась рассказать матери, которая обратилась в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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