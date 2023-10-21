В Курганской области за день в нескольких ДТП погибли три человека

22 октября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

В двух ДТП скончались три человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 21 октября в нескольких ДТП в Щучанском округе погибли три человека. Еще двое потерпевших попали в больницу, сообщили в пресс-службе регионального ОГИБДД. «Первая авария произошла в 17:26 на автодороге „Иртыш“. Молодая женщина 1991 года рождения не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другим автомобилем, после чего скончалась на месте происшествия, а ее пассажиры (мужчина 1983 года рождения и ребенок 2016 года рождения) были госпитализированы с травмами», — сообщили на сайте ведомства. Еще одно ДТП произошло в 22:27 на автодороге Иртыш-Чумляк-Утичье-Прошкино. Девушка 2000 года рождения не справилась с управлением на мокрой дороге и наехала на остановку общественного транспорта. Потерпевшая скончалась на месте, а ее пассажир позднее в больнице. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины всех ДТП.

В Курганской области 21 октября в нескольких ДТП в Щучанском округе погибли три человека. Еще двое потерпевших попали в больницу, сообщили в пресс-службе регионального ОГИБДД. «Первая авария произошла в 17:26 на автодороге „Иртыш“. Молодая женщина 1991 года рождения не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другим автомобилем, после чего скончалась на месте происшествия, а ее пассажиры (мужчина 1983 года рождения и ребенок 2016 года рождения) были госпитализированы с травмами», — сообщили на сайте ведомства. Еще одно ДТП произошло в 22:27 на автодороге Иртыш-Чумляк-Утичье-Прошкино. Девушка 2000 года рождения не справилась с управлением на мокрой дороге и наехала на остановку общественного транспорта. Потерпевшая скончалась на месте, а ее пассажир позднее в больнице. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины всех ДТП.