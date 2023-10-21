21 октября 2023
20 октября 2023

В Курганской области за день в нескольких ДТП погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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В двух ДТП скончались три человека Фото:

В Курганской области 21 октября в нескольких ДТП в Щучанском округе погибли три человека. Еще двое потерпевших попали в больницу, сообщили в пресс-службе регионального ОГИБДД.

«Первая авария произошла в 17:26 на автодороге „Иртыш“. Молодая женщина 1991 года рождения не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другим автомобилем, после чего скончалась на месте происшествия, а ее пассажиры (мужчина 1983 года рождения и ребенок 2016 года рождения) были госпитализированы с травмами», — сообщили на сайте ведомства.

Еще одно ДТП произошло в 22:27 на автодороге Иртыш-Чумляк-Утичье-Прошкино. Девушка 2000 года рождения не справилась с управлением на мокрой дороге и наехала на остановку общественного транспорта. Потерпевшая скончалась на месте, а ее пассажир позднее в больнице. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины всех ДТП.

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В Курганской области 21 октября в нескольких ДТП в Щучанском округе погибли три человека. Еще двое потерпевших попали в больницу, сообщили в пресс-службе регионального ОГИБДД. «Первая авария произошла в 17:26 на автодороге „Иртыш“. Молодая женщина 1991 года рождения не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другим автомобилем, после чего скончалась на месте происшествия, а ее пассажиры (мужчина 1983 года рождения и ребенок 2016 года рождения) были госпитализированы с травмами», — сообщили на сайте ведомства. Еще одно ДТП произошло в 22:27 на автодороге Иртыш-Чумляк-Утичье-Прошкино. Девушка 2000 года рождения не справилась с управлением на мокрой дороге и наехала на остановку общественного транспорта. Потерпевшая скончалась на месте, а ее пассажир позднее в больнице. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины всех ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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