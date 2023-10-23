Израиль ударил по мечети с людьми в секторе Газа: главное за ночь о войне

ЦАХАЛ ударил по северной части сектора Газа, в результате чего 32 человека погибли
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по албанской мечети в секторе Газа, а также по лагерю беженцев. В результате ракетного удара погибли порядка 30 человек. Подробнее о войне на Ближнем Востоке на ночь 23 октября — в материале URA.RU.
- Израильские войска нанесли удары по мечети на севере сектора Газа. Также авиаудар был нанесен по лагерю беженцев в городе Джабалия. В результате удара погибли 13 человек.
- Спустя пару часов стало известно о гибели 32 человек после удара Израиля по северной части сектора Газа. Половина из них погибла в городе Рафах.
- Боевики ХАМАС попытались изготовить химическое оружие с цианидом. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, подчеркнув, что видел соответствующие инструкции. Помимо его слов, других подтверждений этому не последовало.
- Посол Израиля в России Александр Бен потребовал, чтобы ООН проверяла на оружие гуманитарные грузы, которые проходят через КПП «Рафах». Пропускной пункт находится на границе Египта с сектором Газа.
- Военная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа может продлиться до трех месяцев. В минобороны еврейского государства заявили, что палестинское движение ХАМАС будет уничтожено.
- Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус добавил, что война закончится, если боевики ХАМАС сдадутся и освободят заложников. Если этого не произойдет, Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, подчеркнул он.
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