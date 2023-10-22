Галлант раскрыл, сколько продлится военная операция Израиля в Газе

Галлант: военная операция Израиля в секторе Газа продлится до трех месяцев
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Операция «Железные мечи» направлена на уничтожение боевиков ХАМАС, сказал Биньямин Нетаньяху Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа может продлиться до трех месяцев. Такое заявление сделал министр обороны еврейского государства Йоав Галлант. Он уточнил, что по ее итогам палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено.

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Военная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа может продлиться до трех месяцев. Такое заявление сделал министр обороны еврейского государства Йоав Галлант. Он уточнил, что по ее итогам палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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