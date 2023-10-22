Галлант раскрыл, сколько продлится военная операция Израиля в Газе

Операция «Железные мечи» направлена на уничтожение боевиков ХАМАС, сказал Биньямин Нетаньяху
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Военная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа может продлиться до трех месяцев. Такое заявление сделал министр обороны еврейского государства Йоав Галлант. Он уточнил, что по ее итогам палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!