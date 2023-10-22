Мэр Кургана назначила нового ответственного за деньги транспортной реформы

23 октября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

За распределение субсидий для перевозчиков будет отвечать директор депэкономразвития Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор депэкономразвития Кургана Анна Бунина стала председателем комиссии, которая распределяет субсидии перевозчикам на новые автобусы. Постановление, подписанное мэром Еленой Ситниковой, опубликовано на официальном сайте мэрии. «Директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана — председатель Комиссии. Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиционной политики департамента — заместитель председателя Комиссии. Заведующая отделом инвестиционной политики и развития предпринимательства управления инвестиционной политики департамента — секретарь Комиссии», — указано в документе. В комиссию также входят директора департаментов развития городского хозяйства и финансов, МКУ «Транспортное управление» и начальник правового управления мэрии. При необходимости к работе в комиссии могут привлечь и чиновников областного правительства. Перевозчики, которым комиссия одобрит выдачу субсидии, будут обязаны вывести новые автобусы на линию не позднее 1 февраля 2024 года. Ранее председателем комиссии был бывший первый заместитель мэра Павел Каргаполов, но в августе он уволился из администрации и стал замгубернатора Чукотки. В октябре стало известно, что мэрия получила специальный казначейский кредит в размере 228,6 млн рублей. Эта сумма поможет перевозчикам компенсировать почти половину стоимости покупки 37 КАВЗов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор депэкономразвития Кургана Анна Бунина стала председателем комиссии, которая распределяет субсидии перевозчикам на новые автобусы. Постановление, подписанное мэром Еленой Ситниковой, опубликовано на официальном сайте мэрии. «Директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана — председатель Комиссии. Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиционной политики департамента — заместитель председателя Комиссии. Заведующая отделом инвестиционной политики и развития предпринимательства управления инвестиционной политики департамента — секретарь Комиссии», — указано в документе. В комиссию также входят директора департаментов развития городского хозяйства и финансов, МКУ «Транспортное управление» и начальник правового управления мэрии. При необходимости к работе в комиссии могут привлечь и чиновников областного правительства. Перевозчики, которым комиссия одобрит выдачу субсидии, будут обязаны вывести новые автобусы на линию не позднее 1 февраля 2024 года. Ранее председателем комиссии был бывший первый заместитель мэра Павел Каргаполов, но в августе он уволился из администрации и стал замгубернатора Чукотки. В октябре стало известно, что мэрия получила специальный казначейский кредит в размере 228,6 млн рублей. Эта сумма поможет перевозчикам компенсировать почти половину стоимости покупки 37 КАВЗов.