22 октября 2023

Мэр Кургана назначила нового ответственного за деньги транспортной реформы

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
За распределение субсидий для перевозчиков будет отвечать директор депэкономразвития Фото:

Директор депэкономразвития Кургана Анна Бунина стала председателем комиссии, которая распределяет субсидии перевозчикам на новые автобусы. Постановление, подписанное мэром Еленой Ситниковой, опубликовано на официальном сайте мэрии.

«Директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана — председатель Комиссии. Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиционной политики департамента — заместитель председателя Комиссии. Заведующая отделом инвестиционной политики и развития предпринимательства управления инвестиционной политики департамента — секретарь Комиссии», — указано в документе.

В комиссию также входят директора департаментов развития городского хозяйства и финансов, МКУ «Транспортное управление» и начальник правового управления мэрии. При необходимости к работе в комиссии могут привлечь и чиновников областного правительства. Перевозчики, которым комиссия одобрит выдачу субсидии, будут обязаны вывести новые автобусы на линию не позднее 1 февраля 2024 года.

Ранее председателем комиссии был бывший первый заместитель мэра Павел Каргаполов, но в августе он уволился из администрации и стал замгубернатора Чукотки. В октябре стало известно, что мэрия получила специальный казначейский кредит в размере 228,6 млн рублей. Эта сумма поможет перевозчикам компенсировать почти половину стоимости покупки 37 КАВЗов.

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Директор депэкономразвития Кургана Анна Бунина стала председателем комиссии, которая распределяет субсидии перевозчикам на новые автобусы. Постановление, подписанное мэром Еленой Ситниковой, опубликовано на официальном сайте мэрии. «Директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана — председатель Комиссии. Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиционной политики департамента — заместитель председателя Комиссии. Заведующая отделом инвестиционной политики и развития предпринимательства управления инвестиционной политики департамента — секретарь Комиссии», — указано в документе. В комиссию также входят директора департаментов развития городского хозяйства и финансов, МКУ «Транспортное управление» и начальник правового управления мэрии. При необходимости к работе в комиссии могут привлечь и чиновников областного правительства. Перевозчики, которым комиссия одобрит выдачу субсидии, будут обязаны вывести новые автобусы на линию не позднее 1 февраля 2024 года. Ранее председателем комиссии был бывший первый заместитель мэра Павел Каргаполов, но в августе он уволился из администрации и стал замгубернатора Чукотки. В октябре стало известно, что мэрия получила специальный казначейский кредит в размере 228,6 млн рублей. Эта сумма поможет перевозчикам компенсировать почти половину стоимости покупки 37 КАВЗов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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