Загадываем желания и ставим цели: как Новолуние во Льве повлияет на жизнь

Новолуние 24 июля — одно из самых эмоционально насыщенных астрологических событий года. В это время стоит загадывать желания и ставить цели на ближайший месяц. Также это время, когда предстоит отпустить прошлое и смело взглянуть в будущее. В беседе с корреспондентом URA.RU астролог Борис Зак рассказал, как июльское Новолуние повлияет на разные сферы жизни.
Что такое Новолуние
Новолуние — это фаза Луны, при которой она находится между Землей и Солнцем примерно на одной прямой. Луна в это время невидима для людей, так как повернута к планете неосвещенной стороной. Новолуние — первая фаза лунного цикла, которая повторяется примерно каждые 29 дней, сообщили в Московском планетарии.
Как Новолуние в знаке Рака повлияет на жизнь
По словам астролога Бориса Зака, 24 июля Новолуние состоится в знаке Льва. По его словам, это одно из самых эмоционально насыщенных астрологических событий года. «Само Новолуние – это прекрасный период для того, чтобы загадывать желания и ставить цели на ближайший месяц. При этом, лучше всего, если основные активные действия по реализации поставленных целей вы предпримите в первые две недели после Новолуния, а оставшиеся две недели лунного месяца посвятите анализу проделанной работы», — рассказал эксперт.
Исполнение желаний и проявление своих талантов
Так как Новолуние будет во Льве, то лучше всего получится реализовать желания и цели, связанные с творчеством, малым бизнесом, развитием собственной личности. По словам специалиста, это хороший период для запуска рекламы, проведения презентаций.
"И даже, если вы не планируете каких-то подобных дел, в любой работе тоже стоит проявлять себя ярко. Нужно активно обращать внимание коллег и руководства на себя и свои успехи", — отметил астролог.
При этом эксперт предупреждает, что Новолуние приходится на ретроградный Меркурий, а это значит, что лучше начинать не новые проекты, а те, что планировали реализовать ранее. Это связано с тем, что Меркурий отвечает за общение, мышление, и в период своего ретроградного движения он затуманивает разум. Поэтому в это время важно внимательно принимать решения, так как важные действия, совершенные в период ретроградного Меркурия, придется переделывать. Новые проекты, запущенные в этот период, быстро закрываются.
"В плане самопрезентации также важно соблюдать меру, так как ретроградный Меркурий во Льве делает нас излишне эгоистичными и малосговорчивыми. Это может негативно отразиться на общении с окружающими", — рассказал Борис Зак.
Какие из знаков почувствуют влияние Новолуния
Люди родившиеся под знаками Льва, Водолея, Тельца и Скорпиона, окажутся перед необходимостью пройти через процесс обновления. Им предстоит переосмыслить свою личность и способы самореализации, чтобы полноценно раскрыть свой потенциал. У представителей знаков Овен, Рак, Весы и Козерог может возникнуть потребность подвести итог прошлому, отказаться от устаревших ролей, восстановить внутреннюю уверенность и определить для себя новые цели и приоритеты в жизни.
Что можно делать в Новолуние 24 июля
В период июльского Новолуния (2-3 дня) рекомендуется формулировать новые цели и намерения. Это касается сфер самореализации, творческого развития, укрепления уверенности в себе и проявления лидерских качеств.
Также в это время можно заниматься очищением окружающего пространства и мыслей, то есть избавиться от ненужных предметов, попытаться организовать внутреннюю гармонию и ясность. В этом направлении помогут практики уединения, сосредоточенность на личном развитии.
Что нельзя делать в Новолуние 24 июля
В период Новолуния в июле 2025 года астрологи советуют воздерживаться от поспешных решений, в особенности в вопросах, связанных с профессиональной деятельностью. Не рекомендуется ввязываться в конфликты или принимать решения под влиянием эмоций. Кроме того, в это время важно не поддаваться давлению со стороны, а также совершать импульсивные покупки.
Где наблюдать Новолуние 24 июля
По данным Московского планетария, саму Луну в Новолуние увидеть нельзя, так как она скрыта между Землей и Солнцем. Однако в это время небо особенно темное, поэтому хорошо наблюдать за звездами или метеорами.
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