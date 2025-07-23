Названы время и место третьего раунда переговоров РФ и Украины

Третий раунд переговоров в Стамбуле начнется в 19:00 по мск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча делегаций намечена на 19:00 по мск
Встреча делегаций намечена на 19:00 по мск Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сегодня, 23 июля, в 19:00 по мск в Стамбуле состоится третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Данную информацию озвучила пресс-служба администрации президента Турции.

«Третий раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле состоится сегодня в 19:00», — передает украинское издание «Политика страны». Подтверждения времени от российской стороны пока нет.

По имеющейся информации, на встрече будут присутствовать официальные делегации обеих стран, однако детали обсуждаемой повестки не раскрываются. Владимир Зеленский утвердил в составе делегации 14 человек, добавив двух новых участников в день планируемых переговоров. Со стороны РФ находятся четыре основных члена и четверо экспертов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня, 23 июля, в 19:00 по мск в Стамбуле состоится третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Данную информацию озвучила пресс-служба администрации президента Турции. «Третий раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле состоится сегодня в 19:00», — передает украинское издание «Политика страны». Подтверждения времени от российской стороны пока нет. По имеющейся информации, на встрече будут присутствовать официальные делегации обеих стран, однако детали обсуждаемой повестки не раскрываются. Владимир Зеленский утвердил в составе делегации 14 человек, добавив двух новых участников в день планируемых переговоров. Со стороны РФ находятся четыре основных члена и четверо экспертов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...