Названы время и место третьего раунда переговоров РФ и Украины

Сегодня, 23 июля, в 19:00 по мск в Стамбуле состоится третий раунд переговоров между делегациями Украины и России. Данную информацию озвучила пресс-служба администрации президента Турции.
«Третий раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле состоится сегодня в 19:00», — передает украинское издание «Политика страны». Подтверждения времени от российской стороны пока нет.
По имеющейся информации, на встрече будут присутствовать официальные делегации обеих стран, однако детали обсуждаемой повестки не раскрываются. Владимир Зеленский утвердил в составе делегации 14 человек, добавив двух новых участников в день планируемых переговоров. Со стороны РФ находятся четыре основных члена и четверо экспертов.
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