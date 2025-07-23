Регионального редактора URA.RU Сергеева отпустили из СК после допроса

23 июля 2025 в 13:46 Размер текста - 17 +

Игорь Сергеев пробыл в СК несколько часов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова преследуют за получение информации о криминальных событиях в Свердловской области Региональный редактор URA.RU Игорь Сергеев, который был задержан по делу свердловского редактора Дениса Аллаярова, отпущен из Следственного комитета после допроса в качестве свидетеля. Там он пробыл несколько часов. Следователь отказывалась раскрывать защитникам его местоположение и не допускала к нему адвокатов, но после того, как журналисты не дали скрыть этот факт, защитники смогли к нему попасть. Ранее эта же следователь оказывала беспрецедентное давление на самого Аллаярова, который уже второй месяц находится в СИЗО по подозрению в получении информации криминального характера от своего родного дяди. Следователь приходила к Аллаярову в изолятор вместе с еще одним человеком, который представился сотрудником ФСБ, и вместе они требовали от Дениса отказаться от своих адвокатов, пойти на сделку со следствием, признать вину по другим преступлениям и дать ложные показания против сотрудников агентства. В противном случае, как было сказано, Денису угрожает 10 лет лишения свободы по обвинению в госизмене. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Главред URA.RU: от Аллаярова потребовали отказаться от адвокатов, угрожая другой статьей УК «Сведений, на чем основано такое серьезное обвинение, нет — в деле Аллаярова присутствовал лишь один эпизод, который к тому же не нашел никакого подтверждения, несмотря на масштабные обыски в редакции в Екатеринбурге и дома у сотрудников агентства. Также совершенно незаконно звучит требование отказаться от своих адвокатов и навязывание так называемого государственного адвоката, ведь право выбрать защитника — это конституционное право каждого гражданина. Очевидно, что преследуется одна цель — при отсутствии доказательств лишить Дениса защиты», — комментировала главный редактор URA.RU Диана Козлова. Денис отказался выполнять эти требования, а адвокаты заявили следователю отвод и направили жалобу в областную прокуратуру. Редакция URA.RU в связи с этим обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также к парламентским партиям. Других эпизодов в деле Аллаярова нет. До его ареста в главном офисе URA.RU в Екатеринбурге и дома у нескольких журналистов прошли обыски, в ходе которых каких-либо доказательств вины Дениса не найдено. Его дело взяла на контроль уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова: она считает, что в ходе следствия могли быть допущены нарушения. Так же считают и статусные общественники, юристы и другие журналисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Региональный редактор URA.RU Игорь Сергеев, который был задержан по делу свердловского редактора Дениса Аллаярова, отпущен из Следственного комитета после допроса в качестве свидетеля. Там он пробыл несколько часов. Следователь отказывалась раскрывать защитникам его местоположение и не допускала к нему адвокатов, но после того, как журналисты не дали скрыть этот факт, защитники смогли к нему попасть. Ранее эта же следователь оказывала беспрецедентное давление на самого Аллаярова, который уже второй месяц находится в СИЗО по подозрению в получении информации криминального характера от своего родного дяди. Следователь приходила к Аллаярову в изолятор вместе с еще одним человеком, который представился сотрудником ФСБ, и вместе они требовали от Дениса отказаться от своих адвокатов, пойти на сделку со следствием, признать вину по другим преступлениям и дать ложные показания против сотрудников агентства. В противном случае, как было сказано, Денису угрожает 10 лет лишения свободы по обвинению в госизмене. «Сведений, на чем основано такое серьезное обвинение, нет — в деле Аллаярова присутствовал лишь один эпизод, который к тому же не нашел никакого подтверждения, несмотря на масштабные обыски в редакции в Екатеринбурге и дома у сотрудников агентства. Также совершенно незаконно звучит требование отказаться от своих адвокатов и навязывание так называемого государственного адвоката, ведь право выбрать защитника — это конституционное право каждого гражданина. Очевидно, что преследуется одна цель — при отсутствии доказательств лишить Дениса защиты», — комментировала главный редактор URA.RU Диана Козлова. Денис отказался выполнять эти требования, а адвокаты заявили следователю отвод и направили жалобу в областную прокуратуру. Редакция URA.RU в связи с этим обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также к парламентским партиям. Других эпизодов в деле Аллаярова нет. До его ареста в главном офисе URA.RU в Екатеринбурге и дома у нескольких журналистов прошли обыски, в ходе которых каких-либо доказательств вины Дениса не найдено. Его дело взяла на контроль уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова: она считает, что в ходе следствия могли быть допущены нарушения. Так же считают и статусные общественники, юристы и другие журналисты.