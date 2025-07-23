Матери-героини получат дополнительные социальные гарантии

Госдума одобрила в первом чтении законопроекты, расширяющие социальные гарантии для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. В рамках новых инициатив предусматривается предоставление женщинам, вырастившим 10 и более детей, пакета мер поддержки, сопоставимых с льготами, установленными для Героев России и Героев Труда РФ.
«Государственная Дума приняла в первом чтении законопроекты о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания „Мать-героиня“... Женщинам, которым присвоено звание „Мать-героиня“, предлагается предоставить меры поддержки аналогичные тем, что действуют для Героев России и Героев Труда РФ», — написали на сайте Госдумы.
В перечень льгот войдут внеочередное оказание медицинской помощи, освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатное профессиональное обучение или переобучение. Также проект предусматривает право на ежемесячную выплату взамен льгот в размере более 72 тысяч рублей. Оформить ее можно будет через портал «Госуслуги».
«Почему это решение инициировал Владимир Владимирович Путин? Потому что он как раз понимает, что рождение десяти детей, воспитание десяти детей — это подвиг и огромный труд», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также отметил, что принятие подобных решений требует времени и широкой поддержки.
Второй законопроект направлен на введение дополнительных выплат и устранение ограничений по учету периодов ухода за ребенком в страховом стаже. Ранее учитывалось не более шести лет ухода за детьми до полутора лет, теперь это ограничение планируется снять. Законопроекты разработаны во исполнение поручений президента РФ по итогам заседания Госсовета по вопросам поддержки семей с детьми.
В начале июля депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что денежные выплаты, предусмотренные для матерей-героинь, следует рассматривать не только как форму финансовой поддержки, но и как проявление глубокого уважения к женщинам, посвятившим себя воспитанию детей и окружившим их заботой и любовью. Парламентарий отметила, что материнство — нелегкий труд: справиться с воспитанием даже одного ребенка бывает непросто, а если их 10 — это действительно подвиг», — отметила парламентарий, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.