Тюменские власти ищут чиновника для противодействия религиозному экстремизму

В Тюмени открыли вакансию председателя комитета по делам национальностей

Кресло одного из топ-чиновников пустует уже почти год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Тюменской области ищет сотрудника, который займет позицию председателя комитета по делам национальностей. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». Комитет, в числе прочего, отвечает за противодействие национальному, религиозному и политическому экстремизму.

«Требуется председатель комитета по делам национальностей Тюменской области. Заработная плата — до 43 680 рублей», — говорится в тексте вакансии.

Сотруднику предстоит руководить органом, в полномочия которого, помимо прочего, входит противодействие национальному, религиозному и политическому экстремизму. Прежний председатель структуры Владислав Чернов покинул должность в ноябре 2022 года.

В настоящее время и. о. председателя является Роман Малыгин. Ему прочили переход на место руководителя, однако позднее источники сообщили, что работой чиновника недоволен губернатор Тюменской области Александр Моор, из-за чего Малыгин не сможет занять должность.