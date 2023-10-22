22 октября 2023
21 октября 2023

Тюменские власти ищут чиновника для противодействия религиозному экстремизму

В Тюмени открыли вакансию председателя комитета по делам национальностей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание президиума правительства Свердловской области в резиденции губернатора. Екатеринбург, совещание, чиновник, рабочее место, отставка, портфель, должность, вакансия, назначение
Кресло одного из топ-чиновников пустует уже почти год Фото:

Правительство Тюменской области ищет сотрудника, который займет позицию председателя комитета по делам национальностей. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». Комитет, в числе прочего, отвечает за противодействие национальному, религиозному и политическому экстремизму.

«Требуется председатель комитета по делам национальностей Тюменской области. Заработная плата — до 43 680 рублей», — говорится в тексте вакансии.

Сотруднику предстоит руководить органом, в полномочия которого, помимо прочего, входит противодействие национальному, религиозному и политическому экстремизму. Прежний председатель структуры Владислав Чернов покинул должность в ноябре 2022 года.

В настоящее время и. о. председателя является Роман Малыгин. Ему прочили переход на место руководителя, однако позднее источники сообщили, что работой чиновника недоволен губернатор Тюменской области Александр Моор, из-за чего Малыгин не сможет занять должность.

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Правительство Тюменской области ищет сотрудника, который займет позицию председателя комитета по делам национальностей. Вакансия размещена на федеральном портале «Работа в России». Комитет, в числе прочего, отвечает за противодействие национальному, религиозному и политическому экстремизму. «Требуется председатель комитета по делам национальностей Тюменской области. Заработная плата — до 43 680 рублей», — говорится в тексте вакансии. Сотруднику предстоит руководить органом, в полномочия которого, помимо прочего, входит противодействие национальному, религиозному и политическому экстремизму. Прежний председатель структуры Владислав Чернов покинул должность в ноябре 2022 года. В настоящее время и. о. председателя является Роман Малыгин. Ему прочили переход на место руководителя, однако позднее источники сообщили, что работой чиновника недоволен губернатор Тюменской области Александр Моор, из-за чего Малыгин не сможет занять должность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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