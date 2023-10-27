Курганцы простятся с командиром штурмового отделения, погибшим на СВО

В селе Половинное (Курганская область) простятся с Дмитрием Бессоновым, погибшим на СВО. Молодой человек был профессиональным военным, командиром штурмового отделения. Об этом рассказали в администрации Целинного округа.
«17 октября 2023 г. при выполнении воинского долга погиб Бессонов Дмитрий Викторович, гвардии ефрейтор, командир десантно-штурмового отделения», — информирует паблик. Молодому человеку было 23 года, он служил в армии с ноября 2018 года.
В областном военкомате данную информацию подтвердили. Прощание пройдет на малой Родине погибшего. «Траурный митинг прощания с Д. В. Бессоновым начнется у обелиска павшим героям в 11.20 часов», — сообщает паблик администрации округа.
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