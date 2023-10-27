27 октября 2023

Курганцы простятся с командиром штурмового отделения, погибшим на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, прощание, похороны, искуственные цветы
В Курганской области простятся с погибшим на СВО Фото:

В селе Половинное (Курганская область) простятся с Дмитрием Бессоновым, погибшим на СВО. Молодой человек был профессиональным военным, командиром штурмового отделения. Об этом рассказали в администрации Целинного округа.

«17 октября 2023 г. при выполнении воинского долга погиб Бессонов Дмитрий Викторович, гвардии ефрейтор, командир десантно-штурмового отделения», — информирует паблик. Молодому человеку было 23 года, он служил в армии с ноября 2018 года.

В областном военкомате данную информацию подтвердили. Прощание пройдет на малой Родине погибшего. «Траурный митинг прощания с Д. В. Бессоновым начнется у обелиска павшим героям в 11.20 часов», — сообщает паблик администрации округа.

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В селе Половинное (Курганская область) простятся с Дмитрием Бессоновым, погибшим на СВО. Молодой человек был профессиональным военным, командиром штурмового отделения. Об этом рассказали в администрации Целинного округа. «17 октября 2023 г. при выполнении воинского долга погиб Бессонов Дмитрий Викторович, гвардии ефрейтор, командир десантно-штурмового отделения», — информирует паблик. Молодому человеку было 23 года, он служил в армии с ноября 2018 года. В областном военкомате данную информацию подтвердили. Прощание пройдет на малой Родине погибшего. «Траурный митинг прощания с Д. В. Бессоновым начнется у обелиска павшим героям в 11.20 часов», — сообщает паблик администрации округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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