Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем судебного пристава

01 ноября 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев пожелал судебным приставам здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности Фото: Илья Московец © URA.RU Полномочный представитель президента Владимир Якушев по Уральскому федеральному округу (УрФО) поздравил действующих сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов УрФО с Днем судебного пристава в России, который празднуется 1 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые друзья! Поздравляю сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником. Ваша служба сопряжена с колоссальным объемом работы. Она требует внимания и собранности, терпения и настойчивости, умения разбираться в людях и находить нестандартные решения», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Он отметил, что сотрудники служб судебных приставов обладают всеми перечисленными качествами. Полпред Якушев пожелал приставам здоровья и успехов в профессиональной деятельности.

Полномочный представитель президента Владимир Якушев по Уральскому федеральному округу (УрФО) поздравил действующих сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов УрФО с Днем судебного пристава в России, который празднуется 1 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые друзья! Поздравляю сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником. Ваша служба сопряжена с колоссальным объемом работы. Она требует внимания и собранности, терпения и настойчивости, умения разбираться в людях и находить нестандартные решения», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Он отметил, что сотрудники служб судебных приставов обладают всеми перечисленными качествами. Полпред Якушев пожелал приставам здоровья и успехов в профессиональной деятельности.