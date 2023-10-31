31 октября 2023

Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем судебного пристава

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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев пожелал судебным приставам здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности Фото:

Полномочный представитель президента Владимир Якушев по Уральскому федеральному округу (УрФО) поздравил действующих сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов УрФО с Днем судебного пристава в России, который празднуется 1 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.

«Уважаемые друзья! Поздравляю сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником. Ваша служба сопряжена с колоссальным объемом работы. Она требует внимания и собранности, терпения и настойчивости, умения разбираться в людях и находить нестандартные решения», — сказал Владимир Якушев в поздравлении.

Он отметил, что сотрудники служб судебных приставов обладают всеми перечисленными качествами. Полпред Якушев пожелал приставам здоровья и успехов в профессиональной деятельности.

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Полномочный представитель президента Владимир Якушев по Уральскому федеральному округу (УрФО) поздравил действующих сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов УрФО с Днем судебного пристава в России, который празднуется 1 ноября. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые друзья! Поздравляю сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником. Ваша служба сопряжена с колоссальным объемом работы. Она требует внимания и собранности, терпения и настойчивости, умения разбираться в людях и находить нестандартные решения», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Он отметил, что сотрудники служб судебных приставов обладают всеми перечисленными качествами. Полпред Якушев пожелал приставам здоровья и успехов в профессиональной деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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