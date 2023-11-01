Baza: полицейские пытали курганца из-за сгоревшего сена

Курганских полицейских подозревают в превышении полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудников полиции Курганской области обвиняют в том, что они якобы пытали жителя Далматовского муниципального округа, чтобы добиться от него признание в поджоге. Об этом сообщает официальный telegram-канал информационного агентства Baza.

«20 сентября 33-летнего Виталия из села Уксянское доставили в отделение полиции по Далматовскому району. Мужчину подозревали в поджоге стогов сена индивидуального предпринимателя в соседней Брюхановке. Виталия начали пытать: били по лицу, голове, туловищу и ногам», — указано в посте канала.

Сообщается, что ранее курганец уже был судим. По информации журналистов, после нескольких ударов по телу он так и не признал своей вины. Позднее выяснилось, что потерпевший был непричастен к возгоранию сена.

Корреспондент URA.RU обратилась в управление МВД по Курганской области. Журналисту ответили, что комментарий пришлют позже. Также корреспондент направила запрос в пресс-службу СУ СК по Курганской области. Ответ получить на данный момент не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.