Baza: полицейские пытали курганца из-за сгоревшего сена

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Концерт в поддержку СВО "Крымская весна". Курган, оружие, полиция
Курганских полицейских подозревают в превышении полномочий Фото:

Сотрудников полиции Курганской области обвиняют в том, что они якобы пытали жителя Далматовского муниципального округа, чтобы добиться от него признание в поджоге. Об этом сообщает официальный telegram-канал информационного агентства Baza.

«20 сентября 33-летнего Виталия из села Уксянское доставили в отделение полиции по Далматовскому району. Мужчину подозревали в поджоге стогов сена индивидуального предпринимателя в соседней Брюхановке. Виталия начали пытать: били по лицу, голове, туловищу и ногам», — указано в посте канала.

Сообщается, что ранее курганец уже был судим. По информации журналистов, после нескольких ударов по телу он так и не признал своей вины. Позднее выяснилось, что потерпевший был непричастен к возгоранию сена.

Корреспондент URA.RU обратилась в управление МВД по Курганской области. Журналисту ответили, что комментарий пришлют позже. Также корреспондент направила запрос в пресс-службу СУ СК по Курганской области. Ответ получить на данный момент не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.

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Сотрудников полиции Курганской области обвиняют в том, что они якобы пытали жителя Далматовского муниципального округа, чтобы добиться от него признание в поджоге. Об этом сообщает официальный telegram-канал информационного агентства Baza. «20 сентября 33-летнего Виталия из села Уксянское доставили в отделение полиции по Далматовскому району. Мужчину подозревали в поджоге стогов сена индивидуального предпринимателя в соседней Брюхановке. Виталия начали пытать: били по лицу, голове, туловищу и ногам», — указано в посте канала. Сообщается, что ранее курганец уже был судим. По информации журналистов, после нескольких ударов по телу он так и не признал своей вины. Позднее выяснилось, что потерпевший был непричастен к возгоранию сена. Корреспондент URA.RU обратилась в управление МВД по Курганской области. Журналисту ответили, что комментарий пришлют позже. Также корреспондент направила запрос в пресс-службу СУ СК по Курганской области. Ответ получить на данный момент не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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