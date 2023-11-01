Курганские депутаты предложили конфисковывать машины у всех пьяных водителей

В совещании приняли участие представители облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты курганской облдумы предложили увеличить срок ареста пьяных водителей до 30 дней и расширить список случаев, когда можно конфисковать их автомобиль. Данная информация размещена в группе облдумы в соцсети «ВКонтакте».

«Участники совещания предложили выйти с законодательной инициативой по внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые позволяли бы конфисковывать транспортное средство вне зависимости от того, кто является его собственником. Предлагается также увеличить срок административного ареста до 30 суток сразу с момента задержания пьяного водителя», — указано в сообщении.

Решение было принято на совещании в облдуме, в котором также участвовали представители полиции, региональной и федеральной власти. Пока конфисковать машину можно только в том случае, если в нетрезвом виде задержан собственник, а не тот, кто фактически пользуется автомобилем. Во время совещания стало известно, что в 2023 году в состоянии алкогольного опьянения было совершено 108 ДТП. За первые девять месяцев 2023 года по вине пьяных водителей погибло 46 человек.

Ранее начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области полковник полиции Михаил Чебыкин обсудил аварийные участки трасс в регионе с начальником ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым. До этого стало известно, что в августе и сентябре на курганских дорогах значительно увеличилось число ДТП со смертельным исходом.