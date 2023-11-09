09 ноября 2023

Курганская компания, которую финансировал Сбербанк, в семь раз увеличила выручку

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский застройщик «Кристалл» за год заработал более 139 млн рублей Фото:

Компания ООО «Специализированный застройщик Кристалл» увеличила выручку более чем в семь раз. За 2022 год предприятие заработало 139,4 миллиона рублей. Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности застройщика. В прошлом году Сбербанк выделил компании один млрд рублей на строительство домов.

«ООО „Специализированный застройщик Кристалл“, г. Курган. Выручка за 2022 год: 139 439 000 рублей. За аналогичный период 2021 года было заработано 19 237 000 рублей», — говорится в финансовом отчете компании на сервисе СБИС.

Также на предприятии выросла чистая прибыль. В 2022 году она составила 67,1 млн рублей. Доходы в 2021 году были на уровне 7,3 млн рублей.

URA.RU направило запрос застройщику, чтобы выяснить причины роста выручки и чистой прибыли. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана с шестой попытки нашла инвестора для комплексной застройки. Компания «Кристалл» выкупила у властей землю под строительство жилых домов в 13 микрорайоне Заозерного. Подрядчик заплатил за участок более 118 млн рублей.

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Компания ООО «Специализированный застройщик Кристалл» увеличила выручку более чем в семь раз. За 2022 год предприятие заработало 139,4 миллиона рублей. Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности застройщика. В прошлом году Сбербанк выделил компании один млрд рублей на строительство домов. «ООО „Специализированный застройщик Кристалл“, г. Курган. Выручка за 2022 год: 139 439 000 рублей. За аналогичный период 2021 года было заработано 19 237 000 рублей», — говорится в финансовом отчете компании на сервисе СБИС. Также на предприятии выросла чистая прибыль. В 2022 году она составила 67,1 млн рублей. Доходы в 2021 году были на уровне 7,3 млн рублей. URA.RU направило запрос застройщику, чтобы выяснить причины роста выручки и чистой прибыли. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана с шестой попытки нашла инвестора для комплексной застройки. Компания «Кристалл» выкупила у властей землю под строительство жилых домов в 13 микрорайоне Заозерного. Подрядчик заплатил за участок более 118 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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