Курганская компания, которую финансировал Сбербанк, в семь раз увеличила выручку

Компания ООО «Специализированный застройщик Кристалл» увеличила выручку более чем в семь раз. За 2022 год предприятие заработало 139,4 миллиона рублей. Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности застройщика. В прошлом году Сбербанк выделил компании один млрд рублей на строительство домов.
«ООО „Специализированный застройщик Кристалл“, г. Курган. Выручка за 2022 год: 139 439 000 рублей. За аналогичный период 2021 года было заработано 19 237 000 рублей», — говорится в финансовом отчете компании на сервисе СБИС.
Также на предприятии выросла чистая прибыль. В 2022 году она составила 67,1 млн рублей. Доходы в 2021 году были на уровне 7,3 млн рублей.
URA.RU направило запрос застройщику, чтобы выяснить причины роста выручки и чистой прибыли. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана с шестой попытки нашла инвестора для комплексной застройки. Компания «Кристалл» выкупила у властей землю под строительство жилых домов в 13 микрорайоне Заозерного. Подрядчик заплатил за участок более 118 млн рублей.
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