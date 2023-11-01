Власти ЯНАО потратят миллионы на повышение безопасности водителей

02 ноября 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО заплатят почти пять млн рубл за цикла радиопрограммы, посвященный ПДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО создадут радиопрограммы о безопасности дорожного движения для водителей. Управление МВД РФ по ЯНАО выставило на торги услуги по ее подготовке стоимостью 4 758 667 рублей. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Программу направленную на повышение правосознания и популяризацию правил дорожного движения нужно будет подготавливать и согласовать с управлением Госавтоинспекции УМВД России по ЯНАО. Цикл радиопрограммы должен включать в себя 40 оригинальных выпусков в эфире радиостанции. Хронометраж каждой составляет не менее десяти минут, общий хронометраж не менее 400 минут», — указано в документе. Стоимость за все — 4 758 667 рублей. Источником финансирования стал федеральный бюджет. Также в требованиях к разработке цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы входит согласование кандидатуры автора и ведущего выпусков с управлением Госавтоинспекции региона. При этом радиостанция должна будет предоставить гарантии размещения каждого оригинального выпуска в эфире и на своем официальном сайте. Торги завершились 1 ноября. Уже определена радиокомпания, которая будет выполнять условия договора, однако на сайте название пока не указано.

В ЯНАО создадут радиопрограммы о безопасности дорожного движения для водителей. Управление МВД РФ по ЯНАО выставило на торги услуги по ее подготовке стоимостью 4 758 667 рублей. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «Программу направленную на повышение правосознания и популяризацию правил дорожного движения нужно будет подготавливать и согласовать с управлением Госавтоинспекции УМВД России по ЯНАО. Цикл радиопрограммы должен включать в себя 40 оригинальных выпусков в эфире радиостанции. Хронометраж каждой составляет не менее десяти минут, общий хронометраж не менее 400 минут», — указано в документе. Стоимость за все — 4 758 667 рублей. Источником финансирования стал федеральный бюджет. Также в требованиях к разработке цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы входит согласование кандидатуры автора и ведущего выпусков с управлением Госавтоинспекции региона. При этом радиостанция должна будет предоставить гарантии размещения каждого оригинального выпуска в эфире и на своем официальном сайте. Торги завершились 1 ноября. Уже определена радиокомпания, которая будет выполнять условия договора, однако на сайте название пока не указано.