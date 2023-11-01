01 ноября 2023

Тысячи горожан в центре Кургана остались без воды. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Без воды остались дома, расположенные на центральных улицах Кургана Фото:

В Кургане жители 22 домов, расположенных на улицах Гоголя, Пролетарской, Урицкого, Савельева и 1-я Заводская из-за коммунальной аварии остались без воды. Данная информация размещена в telegram-канале компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. 1-я Заводская,42, без ХВС. Работает бригада компании», — указано в сообщении.

Воду отключили в жилых домах и зданиях, расположенных по адресу:

  • ул. 1-я Заводская,42;
  • ул. Гоголя,82, 84, 84а, 86, 88, 88а, 90, 121, 121а, 123, 125, 129, 129б, 131;
  • ул. Пролетарская,42, 44, 50, 52, 61, 63;
  • ул. Савельева, 39, 39 (д/сад №1);
  • ул. Урицкого,129а (д/сад №18);
  • т/п №63.

Ранее в Кургане отключали подачу воды почти на два дня. Тогда это было нужно для реконструкции Арбинских очистных сооружений.

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В Кургане жители 22 домов, расположенных на улицах Гоголя, Пролетарской, Урицкого, Савельева и 1-я Заводская из-за коммунальной аварии остались без воды. Данная информация размещена в telegram-канале компании «Водный Союз». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. 1-я Заводская,42, без ХВС. Работает бригада компании», — указано в сообщении. Воду отключили в жилых домах и зданиях, расположенных по адресу: Ранее в Кургане отключали подачу воды почти на два дня. Тогда это было нужно для реконструкции Арбинских очистных сооружений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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