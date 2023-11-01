Без воды остались дома, расположенные на центральных улицах Кургана
В Кургане жители 22 домов, расположенных на улицах Гоголя, Пролетарской, Урицкого, Савельева и 1-я Заводская из-за коммунальной аварии остались без воды. Данная информация размещена в telegram-канале компании «Водный Союз».
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. 1-я Заводская,42, без ХВС. Работает бригада компании», — указано в сообщении.
Воду отключили в жилых домах и зданиях, расположенных по адресу:
- ул. 1-я Заводская,42;
- ул. Гоголя,82, 84, 84а, 86, 88, 88а, 90, 121, 121а, 123, 125, 129, 129б, 131;
- ул. Пролетарская,42, 44, 50, 52, 61, 63;
- ул. Савельева, 39, 39 (д/сад №1);
- ул. Урицкого,129а (д/сад №18);
- т/п №63.
Ранее в Кургане отключали подачу воды почти на два дня. Тогда это было нужно для реконструкции Арбинских очистных сооружений.
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