Тюменский таксист заявил, что его пытался задушить пассажир

В Тюмени пассажир напал на водителя такси

03 ноября 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Мужчина хватал водителя за плечи и агрессивно реагировал на замечания таксиста Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пассажир напал на таксиста и попытался его задушить. Такую версию водитель озвучил в беседе с URA.RU. По словам таксиста, мужчина хватал его за плечи и агрессивно реагировал на замечания. «Перед нападением пассажир вел себя крайне агрессивно. Он прямо в салоне начал жечь пластиковую бутылку, на мое замечание отреагировал агрессивно и обосновал свои действия тем, что ему скучно. <…> В конечном итоге агрессия переросла в рукоприкладство. Пассажир схватил меня за плечо во время движения и попытался придушить, из-за чего я был вынужден резко затормозить и принять меры для того, чтобы его утихомирить», — рассказал таксист Станислав. Он добавил, что заставил агрессивного пассажира покинуть автомобиль. Инцидент произошел вечером 26 октября. В разговоре с корреспондентом агентства водитель отметил, что агрегатор выдал таксисту промокод на несколько часов поездок без комиссии. Мужчина уверен, что пассажир знал его лично или со слов других жителей. Он также добавил, что сталкивается с похожими ситуациями раз в год. Водитель написал заявление в полицию. Комментарии от правоохранительных органов ожидаются.

В Тюмени пассажир напал на таксиста и попытался его задушить. Такую версию водитель озвучил в беседе с URA.RU. По словам таксиста, мужчина хватал его за плечи и агрессивно реагировал на замечания. «Перед нападением пассажир вел себя крайне агрессивно. Он прямо в салоне начал жечь пластиковую бутылку, на мое замечание отреагировал агрессивно и обосновал свои действия тем, что ему скучно. <…> В конечном итоге агрессия переросла в рукоприкладство. Пассажир схватил меня за плечо во время движения и попытался придушить, из-за чего я был вынужден резко затормозить и принять меры для того, чтобы его утихомирить», — рассказал таксист Станислав. Он добавил, что заставил агрессивного пассажира покинуть автомобиль. Инцидент произошел вечером 26 октября. В разговоре с корреспондентом агентства водитель отметил, что агрегатор выдал таксисту промокод на несколько часов поездок без комиссии. Мужчина уверен, что пассажир знал его лично или со слов других жителей. Он также добавил, что сталкивается с похожими ситуациями раз в год. Водитель написал заявление в полицию. Комментарии от правоохранительных органов ожидаются.