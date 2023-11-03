В Кургане из-за ремонта моста изменят движение автомобилей. Карта

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Стройки в Заозерном. Курган, объезд, ремонт дороги
В Заозерном изменят движение транспорта из-за ремонта моста на проспекте Голикова Фото:

В Кургане в микрорайоне Заозерный из-за ремонтных работ на мосту по проспекту Голикова изменят движение автотранспорта. Об этом сообщается «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«По требованию ГИБДД с целью повышения безопасности участников дорожного движения на участке двустороннего движения в зоне проведения ремонтных работ на мосту по проспекту Голикова движение будет организовано в три полосы (две полосы из микрорайона Заозерный в направлении проспекта Машиностроителей, одна — в обратном направлении)», — говорится в сообщении. Также указано, что транспортные потоки разграничат блоками, что исключить конфликт встречных направлений.

Капитальным ремонтом моста на проспекте Голикова займется компания «Урал-Сервис-Групп» из Челябинска за 156 млн рублей. Согласно проекту, работы должны выполнить до 1 сентября 2024 года.

В микрорайоне Заоезрный из-за ремонта моста изменят автомобильное движение, организовав три полосы
В микрорайоне Заоезрный из-за ремонта моста изменят автомобильное движение, организовав три полосы
Фото:

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В Кургане в микрорайоне Заозерный из-за ремонтных работ на мосту по проспекту Голикова изменят движение автотранспорта. Об этом сообщается «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «По требованию ГИБДД с целью повышения безопасности участников дорожного движения на участке двустороннего движения в зоне проведения ремонтных работ на мосту по проспекту Голикова движение будет организовано в три полосы (две полосы из микрорайона Заозерный в направлении проспекта Машиностроителей, одна — в обратном направлении)», — говорится в сообщении. Также указано, что транспортные потоки разграничат блоками, что исключить конфликт встречных направлений. Капитальным ремонтом моста на проспекте Голикова займется компания «Урал-Сервис-Групп» из Челябинска за 156 млн рублей. Согласно проекту, работы должны выполнить до 1 сентября 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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