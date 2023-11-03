03 ноября 2023

Тюменский стенд на выставке «Россия» меняет крышку от бутылки на сувенир. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал регионального этапа всероссийской телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Екатеринбург, утилизация, пластиковые крышки
На стенде Тюменской области можно получить сувенир за крышку от бутылки Фото:

Тюменский стенд, который представлен на выставке «Россия» в ВДНХ, обменивает крышки от бутылок на сувенир в виде сердца. Об этом рассказал информационный центр правительства региона.

«На стенде Тюменской области на выставке „Россия“ можно обменять крышку от бутылки на сувенир в виде сердца», — передает инфоцентр региона в своем telegram-канале. Также там дополняют, что гости с удовольствием возвращаются в зону переработки пластика, чтобы получить сердечко. За первый час работы стенд региона уже принял 106 человек.

Ранее в День народного единства открылась выставка-форум «Россия» на ВДНХ, который будет проходить в Москве с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Планируется, что за это время каждый субъект РФ представит стенд, рассказывающий о ключевых достижениях своего региона. По словам губернатора региона Александра Моора, Тюменская область продемонстрировала свой стенд, рассказывающий о термальных источниках региона.

Фото:

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Тюменский стенд, который представлен на выставке «Россия» в ВДНХ, обменивает крышки от бутылок на сувенир в виде сердца. Об этом рассказал информационный центр правительства региона. «На стенде Тюменской области на выставке „Россия“ можно обменять крышку от бутылки на сувенир в виде сердца», — передает инфоцентр региона в своем telegram-канале. Также там дополняют, что гости с удовольствием возвращаются в зону переработки пластика, чтобы получить сердечко. За первый час работы стенд региона уже принял 106 человек. Ранее в День народного единства открылась выставка-форум «Россия» на ВДНХ, который будет проходить в Москве с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Планируется, что за это время каждый субъект РФ представит стенд, рассказывающий о ключевых достижениях своего региона. По словам губернатора региона Александра Моора, Тюменская область продемонстрировала свой стенд, рассказывающий о термальных источниках региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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