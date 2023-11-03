Сенатор Муратов уехал из Кургана, чтобы по-особенному отметить праздник

Сенатор Муратов встретил День народного единства в храме Чимеевского монастыря

04 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Сергей Муратов рассказал о собственной традиции на 4 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор от Курганской области Сергей Муратов встретил День народного единства в храме Свято-Казанского монастыря в селе Чимеево. По его словам, этой традиции уже больше 20 лет. «Я по традиции уже более 20 лет этот праздник встречаю в селе Чимеево в храме Свято-Казанского мужского монастыря. В 2019 году нас постигла трагедия (пожар в храме — прим. URA.RU), это стало общей бедой для всего православного Зауралья, а для нашего губернатора Вадима Шумкова, который только что возглавил регион, это стало своеобразной проверкой на прочность», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале. Пожар в храме Казанской иконы Божией Матери произошел летом 2019 года. Во время происшествия внутри находилась чудотворная мироточащая икона. По инициативе Шумкова на территории создали благотворительный фонд «Чимеевская святыня», нацеленный на строительство нового храма. Губернатор ездил в Москву на встречу с Патриархом Кириллом, где обсуждал восстановление церквей. Новый иконостас был изготовлен при поддержке Муратова и оборонного завода «Курганприбор». Точную копию Казанской иконы Божией Матери создал местный иконописец Андрей Ваньков. В Курганской епархии отмечали, что иконостас осветят 4 ноября.

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов встретил День народного единства в храме Свято-Казанского монастыря в селе Чимеево. По его словам, этой традиции уже больше 20 лет. «Я по традиции уже более 20 лет этот праздник встречаю в селе Чимеево в храме Свято-Казанского мужского монастыря. В 2019 году нас постигла трагедия (пожар в храме — прим. URA.RU), это стало общей бедой для всего православного Зауралья, а для нашего губернатора Вадима Шумкова, который только что возглавил регион, это стало своеобразной проверкой на прочность», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале. Пожар в храме Казанской иконы Божией Матери произошел летом 2019 года. Во время происшествия внутри находилась чудотворная мироточащая икона. По инициативе Шумкова на территории создали благотворительный фонд «Чимеевская святыня», нацеленный на строительство нового храма. Губернатор ездил в Москву на встречу с Патриархом Кириллом, где обсуждал восстановление церквей. Новый иконостас был изготовлен при поддержке Муратова и оборонного завода «Курганприбор». Точную копию Казанской иконы Божией Матери создал местный иконописец Андрей Ваньков. В Курганской епархии отмечали, что иконостас осветят 4 ноября.