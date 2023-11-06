Израиль впервые в истории провел бой в космосе: главное о конфликте за ночь

Израиль впервые в истории провел бой в космосе

06 ноября 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

Израиль использовал систему противоракетной обороны Arrow Фото: spacePD/pickupimage новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые сбила баллистическую ракету, запущенную из Йемена, в космосе. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем востоке за ночь 6 ноября. Израиль использовал систему противоракетной обороны (ПРО) Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, запущенную из Йемена. Это считается первым в истории боем в космосе, сообщила газета Telegraph;

Катар осудил слова министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху, который не исключает возможность использования ядерного оружия в секторе Газа. В МИД заявили, это является подстрекательством к военному преступлению и игнорированием гуманитарных и моральных ценностей, а также норм международного права;

МИД Сирийской Арабской Республики обратилось к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием провести проверку ядерных объектов в Израиле и раскрыть истинные цели израильской ядерной программы. Заявление сирийского МИД опубликовало агентство SANA;

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские военные продвинулись вглубь региона с севера, полностью окружив город Газа и открыв выход к морю. Он добавил, что военнослужащие будут продолжать атаковать северную часть сектора и город Газа;

Доступ к медицинской помощи из-за потери связи отсутствует у 2,3 млн местных жителей Газы. Об этом сообщили представители Палестинского Красного Полумесяца (гуманитарная организация, входящая в международное движение Красного Креста);

Обстрел израильской армией Ливана привел к гибели членов семьи российско-ливанского журналиста Самира Абдель-Хусейна Аюба. По данным его коллег, удар был нанесен при помощи беспилотников;

На Ближний Восток прибыла стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо». В зону ответственности Центрального командования США входит 21 страна, включая Египет, Израиль, Иран и Сирию;

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приехал в Израиль. Он намерен укрепить разведку с партнерами в регионе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые сбила баллистическую ракету, запущенную из Йемена, в космосе. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем востоке за ночь 6 ноября.