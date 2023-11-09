Верховный суд принял решение по приговору участнику курганской ОПГ

10 ноября 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Вячеславу Прямоносову назначено 23 года колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила кассационную жалобу на приговор члену банды Шадринска 90-х годов Вячеславу Прямоносову без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Курганской области. «Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставлена без удовлетворения кассационная жалоба осужденного на обвинительный приговор Курганского областного суда от 19 сентября 2022 г. в отношении Вячеслава Прямоносова. По совокупности 13 преступлений ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы судебной системы региона. Ранее URA.RU писало, что участник преступной группировки 1990-х и начала 2000-х годов Вячеслав Прямоносов находился в розыске больше 15 лет. Последние годы он скрывался в частном доме под Шадринском и выходил из укрытия только по ночам. Во время такой прогулки в лесу в 2021 году его захватил отряд СОБР. Суд признал его виновным в преступлениях, среди которых участие в семи убийствах и организация убийства четырех человек. Пострадавшим и родственникам жертв он должен выплатить более 5 млн рублей ущерба. В декабре 2022 года вердикт был подтвержден Вторым апелляционным судом г. Санкт-Петербурга. Младший брат — Дмитрий Прямоносов был арестован в 2006 году и приговорен к 21 году колонии. Недавно ему заменили колонию строгого режима принудительными работами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила кассационную жалобу на приговор члену банды Шадринска 90-х годов Вячеславу Прямоносову без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Курганской области. «Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставлена без удовлетворения кассационная жалоба осужденного на обвинительный приговор Курганского областного суда от 19 сентября 2022 г. в отношении Вячеслава Прямоносова. По совокупности 13 преступлений ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы судебной системы региона. Ранее URA.RU писало, что участник преступной группировки 1990-х и начала 2000-х годов Вячеслав Прямоносов находился в розыске больше 15 лет. Последние годы он скрывался в частном доме под Шадринском и выходил из укрытия только по ночам. Во время такой прогулки в лесу в 2021 году его захватил отряд СОБР. Суд признал его виновным в преступлениях, среди которых участие в семи убийствах и организация убийства четырех человек. Пострадавшим и родственникам жертв он должен выплатить более 5 млн рублей ущерба. В декабре 2022 года вердикт был подтвержден Вторым апелляционным судом г. Санкт-Петербурга. Младший брат — Дмитрий Прямоносов был арестован в 2006 году и приговорен к 21 году колонии. Недавно ему заменили колонию строгого режима принудительными работами.