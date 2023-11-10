В Североуральске простились со спикером гордумы, погибшим в аварии

Виктору Ильину был 61 год (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Североуральске простились с погибшим в ДТП спикером гордумы Виктором Ильиным. На прощание с ним пришли десятки человек, сказала URA.RU мэр свердловского города Светлана Миронова

Трагическая авария произошла 7 ноября на трассе Серов-Ивдель. В машину Ильина въехал водитель на Lada Priora во время обгона. В машине со спикером была супруга Наталья. Ее и другого водителя после ДТП увезли в больницу, врачи борются за их жизнь.

«На прощание со спикером приехали исполняющий обязанности главы Северного управленческого округа Дмитрий Егоров. Также были главы и председатели дум из разных городов. Было несколько десятков человек», — пояснила Миронова.

По словам бывшей коллеги Ильина Ольги Коптяевой, на прощании был выставлен почетный караул, поскольку Ильин служил в Афганистане. На похоронах присутствовали коллеги и ветераны боевых действий.

Виктору Ильину был 61 год. За последние два года он стал третьим спикером, который не дожил до окончания срока своих полномочий. Жена Ильина находится в 23-й больнице Екатеринбурга. Туда ее экстренно доставили на вертолете из Краснотурьинска.