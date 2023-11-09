Стендапер Алексей Щербаков выступит в городе ЯНАО

Популярный комик приедет шутить на Ямал
В Новом Уренгое (ЯНАО) с юмористической программой выступит Алексей Щербаков. Об этом говорится в афише на официальном сайте стендап-артиста.
«Юмор Щербакова прямолинеен, прост, без подтекста и намеков. Он говорит так, как думает, не притворяясь и не придумывая себе полярных сценических образов», — сказано в анонсе.
Жители Ямала смогут посетить мероприятие 29 ноября в Новом Уренгое. На своих стендап концертах комик поднимает актуальные народные темы, с юмором рассказывает о нелегкой жизни людей.
Ранее URA.RU сообщило о проведении концерта певицы Юлии Савичевой. Мероприятие прошло 27 октября в Ноябрьске (ЯНАО).
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