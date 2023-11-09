09 ноября 2023

Стендапер Алексей Щербаков выступит в городе ЯНАО

В Новом Уренгое выступит стендапер Алексей Щербаков
© Служба новостей «URA.RU»
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Популярный комик приедет шутить на Ямал Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) с юмористической программой выступит Алексей Щербаков. Об этом говорится в афише на официальном сайте стендап-артиста.

«Юмор Щербакова прямолинеен, прост, без подтекста и намеков. Он говорит так, как думает, не притворяясь и не придумывая себе полярных сценических образов», — сказано в анонсе.

Жители Ямала смогут посетить мероприятие 29 ноября в Новом Уренгое. На своих стендап концертах комик поднимает актуальные народные темы, с юмором рассказывает о нелегкой жизни людей.

Ранее URA.RU сообщило о проведении концерта певицы Юлии Савичевой. Мероприятие прошло 27 октября в Ноябрьске (ЯНАО).

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В Новом Уренгое (ЯНАО) с юмористической программой выступит Алексей Щербаков. Об этом говорится в афише на официальном сайте стендап-артиста. «Юмор Щербакова прямолинеен, прост, без подтекста и намеков. Он говорит так, как думает, не притворяясь и не придумывая себе полярных сценических образов», — сказано в анонсе. Жители Ямала смогут посетить мероприятие 29 ноября в Новом Уренгое. На своих стендап концертах комик поднимает актуальные народные темы, с юмором рассказывает о нелегкой жизни людей. Ранее URA.RU сообщило о проведении концерта певицы Юлии Савичевой. Мероприятие прошло 27 октября в Ноябрьске (ЯНАО).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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