Стендапер Алексей Щербаков выступит в городе ЯНАО

В Новом Уренгое выступит стендапер Алексей Щербаков

Популярный комик приедет шутить на Ямал Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) с юмористической программой выступит Алексей Щербаков. Об этом говорится в афише на официальном сайте стендап-артиста.

«Юмор Щербакова прямолинеен, прост, без подтекста и намеков. Он говорит так, как думает, не притворяясь и не придумывая себе полярных сценических образов», — сказано в анонсе.

Жители Ямала смогут посетить мероприятие 29 ноября в Новом Уренгое. На своих стендап концертах комик поднимает актуальные народные темы, с юмором рассказывает о нелегкой жизни людей.

Ранее URA.RU сообщило о проведении концерта певицы Юлии Савичевой. Мероприятие прошло 27 октября в Ноябрьске (ЯНАО).