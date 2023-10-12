В ЯНАО пройдет концерт Юлии Савичевой

13 октября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске с концертом выступит Юлия Савичева Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) с концертной программой выступит певица Юлия Савичева. Об этом говорится в афише на официальном сайте артистки. «Певица, покорившая шоу-бизнес своей искренностью и талантом. Каждая ее песня — история, наполненная самыми разными чувствами и эмоциями, которые вместе с Юлией Савичевой проживают слушатели. Исполнительница, зажигающая сердца и вдохновляющая любить», — сказано в анонсе на сайте центра досуга. Жители Ямала смогут посетить мероприятие 27 октября в Ноябрьске. Артистка исполнит такие хиты, как «Если в сердце живет любовь», «Высоко» и «Москва-Владивосток», которые повезет спеть кому-то из зрителей вместе с ней на сцене. Ранее сообщалось, что в трех городах ЯНАО пройдут концерты певицы Славы. Зрителей ждут хиты и новинки артистки.

В Ноябрьске (ЯНАО) с концертной программой выступит певица Юлия Савичева. Об этом говорится в афише на официальном сайте артистки. «Певица, покорившая шоу-бизнес своей искренностью и талантом. Каждая ее песня — история, наполненная самыми разными чувствами и эмоциями, которые вместе с Юлией Савичевой проживают слушатели. Исполнительница, зажигающая сердца и вдохновляющая любить», — сказано в анонсе на сайте центра досуга. Жители Ямала смогут посетить мероприятие 27 октября в Ноябрьске. Артистка исполнит такие хиты, как «Если в сердце живет любовь», «Высоко» и «Москва-Владивосток», которые повезет спеть кому-то из зрителей вместе с ней на сцене. Ранее сообщалось, что в трех городах ЯНАО пройдут концерты певицы Славы. Зрителей ждут хиты и новинки артистки.