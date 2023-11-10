Тюменские сотрудники ГИБДД ограничили движение на федеральной трассе

Сотрудники ГИБДД контролируют движение на выезде из поселка Боровский Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На федеральной трассе Тюмень — Омск в районе выезда из поселка Боровский временно ограничено движение. По информации районной Госавтоинспекции, затруднения вызваны установкой барьерного ограждения на 17-м километре автодороги.

«В связи с установкой барьерного ограждения на 17-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск, будет ограничен выезд из поселка Боровский на федеральную автодорогу по улице Новой Озерной», — сообщается в telegram-канале ведомства. Установлены временные дорожные знаки.

Наряд ДПС будет контролировать соблюдение правил дорожного движения на данном участке. Водителей просят быть внимательными.

Ранее тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах. Город окутал густой туман, из-за чего снизилась видимость на трассах. Особенно сложная обстановка на федеральных дорогах в 50-ти километровой зоне от Тюмени.