В Тюменской области вечером 11 ноября на 19 километре трассы Заводоуковск — Упорово столкнулись два отечественных автомобиля. По информации областного управления ГИБДД, в ДТП пострадали шесть человек. Все они, включая 14-летнего подростка отправлены в медучреждение.
«Шесть человек пострадали в ДТП на 19-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово. Здесь столкнулись „Нива“ и „Lada Granta“. Пострадавшие доставлены в больницу, один их них 14-летний подросток», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Предварительно, столкновение произошло, потому что водитель автомобиля «Нива» совершал обгон, но не верно рассчитал дистанцию и скорость движение, что спровоцировало ДТП. На автодороге частично ограничено движение. Обстоятельства происшествия выясняются.
В ДТП на Тюменской трассе пострадало шесть человек
Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области, https://t.me/gibdd72
На трассе частично ограничено движение автомобилей
Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области, https://t.me/gibdd72
В Тюменской области вечером 11 ноября на 19 километре трассы Заводоуковск — Упорово столкнулись два отечественных автомобиля. По информации областного управления ГИБДД, в ДТП пострадали шесть человек. Все они, включая 14-летнего подростка отправлены в медучреждение. «Шесть человек пострадали в ДТП на 19-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово. Здесь столкнулись „Нива“ и „Lada Granta“. Пострадавшие доставлены в больницу, один их них 14-летний подросток», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, столкновение произошло, потому что водитель автомобиля «Нива» совершал обгон, но не верно рассчитал дистанцию и скорость движение, что спровоцировало ДТП. На автодороге частично ограничено движение. Обстоятельства происшествия выясняются.