10 ноября 2023

В ДТП на тюменской трассе пострадало шесть человек включая подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, ваз, жигули, дтп, брошенный автомобиль, авария
Водитель автомобиля «Нива» выехал на встречку для обгона Фото:

В Тюменской области вечером 11 ноября на 19 километре трассы Заводоуковск — Упорово столкнулись два отечественных автомобиля. По информации областного управления ГИБДД, в ДТП пострадали шесть человек. Все они, включая 14-летнего подростка отправлены в медучреждение.

«Шесть человек пострадали в ДТП на 19-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово. Здесь столкнулись „Нива“ и „Lada Granta“. Пострадавшие доставлены в больницу, один их них 14-летний подросток», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предварительно, столкновение произошло, потому что водитель автомобиля «Нива» совершал обгон, но не верно рассчитал дистанцию и скорость движение, что спровоцировало ДТП. На автодороге частично ограничено движение. Обстоятельства происшествия выясняются.

В ДТП на Тюменской трассе пострадало шесть человек
В ДТП на Тюменской трассе пострадало шесть человек
На трассе частично ограничено движение автомобилей
На трассе частично ограничено движение автомобилей

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В Тюменской области вечером 11 ноября на 19 километре трассы Заводоуковск — Упорово столкнулись два отечественных автомобиля. По информации областного управления ГИБДД, в ДТП пострадали шесть человек. Все они, включая 14-летнего подростка отправлены в медучреждение. «Шесть человек пострадали в ДТП на 19-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово. Здесь столкнулись „Нива“ и „Lada Granta“. Пострадавшие доставлены в больницу, один их них 14-летний подросток», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, столкновение произошло, потому что водитель автомобиля «Нива» совершал обгон, но не верно рассчитал дистанцию и скорость движение, что спровоцировало ДТП. На автодороге частично ограничено движение. Обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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