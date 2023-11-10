В ДТП на тюменской трассе пострадало шесть человек включая подростка. Фото

11 ноября 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Водитель автомобиля «Нива» выехал на встречку для обгона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области вечером 11 ноября на 19 километре трассы Заводоуковск — Упорово столкнулись два отечественных автомобиля. По информации областного управления ГИБДД, в ДТП пострадали шесть человек. Все они, включая 14-летнего подростка отправлены в медучреждение. «Шесть человек пострадали в ДТП на 19-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово. Здесь столкнулись „Нива“ и „Lada Granta“. Пострадавшие доставлены в больницу, один их них 14-летний подросток», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, столкновение произошло, потому что водитель автомобиля «Нива» совершал обгон, но не верно рассчитал дистанцию и скорость движение, что спровоцировало ДТП. На автодороге частично ограничено движение. Обстоятельства происшествия выясняются. В ДТП на Тюменской трассе пострадало шесть человек Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области, https://t.me/gibdd72 На трассе частично ограничено движение автомобилей Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области, https://t.me/gibdd72

В Тюменской области вечером 11 ноября на 19 километре трассы Заводоуковск — Упорово столкнулись два отечественных автомобиля. По информации областного управления ГИБДД, в ДТП пострадали шесть человек. Все они, включая 14-летнего подростка отправлены в медучреждение. «Шесть человек пострадали в ДТП на 19-м километре автодороги Заводоуковск-Упорово. Здесь столкнулись „Нива“ и „Lada Granta“. Пострадавшие доставлены в больницу, один их них 14-летний подросток», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, столкновение произошло, потому что водитель автомобиля «Нива» совершал обгон, но не верно рассчитал дистанцию и скорость движение, что спровоцировало ДТП. На автодороге частично ограничено движение. Обстоятельства происшествия выясняются.