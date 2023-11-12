Встреча губернатора с бизнесменом прошла в рамках заседания Всемирного Русского Народного Собора (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в заседании Всемирного Русского Народного Собора, которое прошло в онлайн-формате. В заседании участвовал православный миллиардер Константин Малофеев. О встрече в своем telegram-канале рассказал сам Шумков.

«Обсуждаем со Всемирным Русским Народным Собором вопросы пространственного развития страны в увязке с демографией. Мы в регионе получили определенный опыт по работе с бесхозными строениями, со строительством и ремонтом сельских дорог и социальных объектов, с развитием газификации. Рассказываем коллегам», — сообщил губернатор.

По его словам, положительная демография — «это не только и не столько про деньги, сколько про истинное и естественное желание людей жить на своей земле и воспроизводить себе подобных». Губернатор отметил, что материальные вещи являются инструментами, которые помогает в решении проблем.

Ранее стало известно, что правительству Шумкова при поддержке «Газпрома» удалось добиться строительства более 100 км газопровода в области, что помогает снизить объем выбросов. Также губернатор помогает восстанавливать храмы в регионе.

В заседании участвовал бизнесмен Константин Малофеев (в центре) Фото: telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/8072