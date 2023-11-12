12 ноября 2023
11 ноября 2023

Губернатор Шумков обсудил развитие страны с православным олигархом Малофеевым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника Александру Невскому в горсаду. Курган, шумков вадим, малофеев константин
Встреча губернатора с бизнесменом прошла в рамках заседания Всемирного Русского Народного Собора (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в заседании Всемирного Русского Народного Собора, которое прошло в онлайн-формате. В заседании участвовал православный миллиардер Константин Малофеев. О встрече в своем telegram-канале рассказал сам Шумков.

«Обсуждаем со Всемирным Русским Народным Собором вопросы пространственного развития страны в увязке с демографией. Мы в регионе получили определенный опыт по работе с бесхозными строениями, со строительством и ремонтом сельских дорог и социальных объектов, с развитием газификации. Рассказываем коллегам», — сообщил губернатор.

По его словам, положительная демография — «это не только и не столько про деньги, сколько про истинное и естественное желание людей жить на своей земле и воспроизводить себе подобных». Губернатор отметил, что материальные вещи являются инструментами, которые помогает в решении проблем.

Ранее стало известно, что правительству Шумкова при поддержке «Газпрома» удалось добиться строительства более 100 км газопровода в области, что помогает снизить объем выбросов. Также губернатор помогает восстанавливать храмы в регионе.

В заседании участвовал бизнесмен Константин Малофеев (в центре)
В заседании участвовал бизнесмен Константин Малофеев (в центре)
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Губернатор Вадим Шумков рассказал участникам заседания об опыте региона
Губернатор Вадим Шумков рассказал участникам заседания об опыте региона
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в заседании Всемирного Русского Народного Собора, которое прошло в онлайн-формате. В заседании участвовал православный миллиардер Константин Малофеев. О встрече в своем telegram-канале рассказал сам Шумков. «Обсуждаем со Всемирным Русским Народным Собором вопросы пространственного развития страны в увязке с демографией. Мы в регионе получили определенный опыт по работе с бесхозными строениями, со строительством и ремонтом сельских дорог и социальных объектов, с развитием газификации. Рассказываем коллегам», — сообщил губернатор. По его словам, положительная демография — «это не только и не столько про деньги, сколько про истинное и естественное желание людей жить на своей земле и воспроизводить себе подобных». Губернатор отметил, что материальные вещи являются инструментами, которые помогает в решении проблем. Ранее стало известно, что правительству Шумкова при поддержке «Газпрома» удалось добиться строительства более 100 км газопровода в области, что помогает снизить объем выбросов. Также губернатор помогает восстанавливать храмы в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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