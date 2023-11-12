12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Тюменской области загорелся автобус с детьми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Юлдус. Курган, последствия пожара, юлдус, сгоревший автобус
Под Тюменью загорелся автобус с детьми (архивное фото) Фото:

Автобус №3 с детьми внутри загорелся в селе Исетском (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Водитель автобуса №3 сработал оперативно и вывел всех наружу. Службы сработали оперативно, никто не пострадал», — сказано в публикации канала.

Ранее URA.RU сообщало о том, как на трассе в Тюменской области пострадало шесть человек, включая подростка. Вечером 11 ноября на 19 километре трассы Заводоуковск — Упорово столкнулись два отечественных автомобиля.

В Исетском загорелся автобус с детьми
В Исетском загорелся автобус с детьми

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Автобус №3 с детьми внутри загорелся в селе Исетском (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Водитель автобуса №3 сработал оперативно и вывел всех наружу. Службы сработали оперативно, никто не пострадал», — сказано в публикации канала. Ранее URA.RU сообщало о том, как на трассе в Тюменской области пострадало шесть человек, включая подростка. Вечером 11 ноября на 19 километре трассы Заводоуковск — Упорово столкнулись два отечественных автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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