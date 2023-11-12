В Тюменской области загорелся автобус с детьми. Фото

13 ноября 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Под Тюменью загорелся автобус с детьми (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автобус №3 с детьми внутри загорелся в селе Исетском (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Водитель автобуса №3 сработал оперативно и вывел всех наружу. Службы сработали оперативно, никто не пострадал», — сказано в публикации канала. Ранее URA.RU сообщало о том, как на трассе в Тюменской области пострадало шесть человек, включая подростка. Вечером 11 ноября на 19 километре трассы Заводоуковск — Упорово столкнулись два отечественных автомобиля. В Исетском загорелся автобус с детьми Telegram-канал «Темы Тюмени»

Автобус №3 с детьми внутри загорелся в селе Исетском (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Водитель автобуса №3 сработал оперативно и вывел всех наружу. Службы сработали оперативно, никто не пострадал», — сказано в публикации канала. Ранее URA.RU сообщало о том, как на трассе в Тюменской области пострадало шесть человек, включая подростка. Вечером 11 ноября на 19 километре трассы Заводоуковск — Упорово столкнулись два отечественных автомобиля.