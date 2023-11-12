Под Тюменью загорелся автобус с детьми (архивное фото)
Автобус №3 с детьми внутри загорелся в селе Исетском (Тюменская область). Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
«Водитель автобуса №3 сработал оперативно и вывел всех наружу. Службы сработали оперативно, никто не пострадал», — сказано в публикации канала.
Ранее URA.RU сообщало о том, как на трассе в Тюменской области пострадало шесть человек, включая подростка. Вечером 11 ноября на 19 километре трассы Заводоуковск — Упорово столкнулись два отечественных автомобиля.
В Исетском загорелся автобус с детьми
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