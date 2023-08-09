Питерская кинокомпания подала в суд на пермячку из-за фильмов «Брат» и «Брат 2»

10 августа 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Кинокомпания «СТВ» владеет исключительными правами на известный фильм режиссера Алексея балабанова Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермская предпринимательница Алена Журавлева стала ответчиком в суде по делу о нарушении авторских прав. Судебный иск в арбитражный суд Пермского края подало ПАО «Кинокомпания «СТВ» из Санкт-Петербурга. Информация появилась в картотеке арбитражных дел. В пресс-службе суда URA.RU пояснили, кинокомпания решила судиться с пермячкой из-за фильмов «Брат» и «Брат 2». «Арбитражный суд Пермского края, ознакомившись с поступившим исковым заявлением ПАО „Кинокомпания ‚СТВ‘ (город Санкт-Петербург) к ответчику (индивидуальному предпринимателю Журавлевой Алене Дмитриевне) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, определил: исковое заявление публичного акционерного общества ‚Кинокомпания ‚СТВ‚принять к производству‘, — говорится в определении. Предварительное судебное заседание по искомому заявлению кинокомпании назначено на 24 августа. В арбитражном суде Прикамья URA.RU пояснили, что предпринимательница реализовала контрафакт: 32 экземпляра аудиовизуальной продукции «Брат» и «Брат 2». Режиссером указанных фильмов является Алексей Балабанов. Он же был одним из основателей кинокомпании «СТВ», учрежденной в 1992 году в Санкт-Петербурге. Ответчиком по делу о нарушении авторских прав стал в Пермском крае мясокомбинат «Кунгурский». Иск более, чем на 141 миллион рублей, предъявила к мясокомбинату ПАО «Группа Черкизово». А пермский бар «Etc» попал на судебный иск из-за песен Стинга, Snoop Dogg, The Beach Boys, Ace of Base и других. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская предпринимательница Алена Журавлева стала ответчиком в суде по делу о нарушении авторских прав. Судебный иск в арбитражный суд Пермского края подало ПАО «Кинокомпания «СТВ» из Санкт-Петербурга. Информация появилась в картотеке арбитражных дел. В пресс-службе суда URA.RU пояснили, кинокомпания решила судиться с пермячкой из-за фильмов «Брат» и «Брат 2». «Арбитражный суд Пермского края, ознакомившись с поступившим исковым заявлением ПАО „Кинокомпания ‚СТВ‘ (город Санкт-Петербург) к ответчику (индивидуальному предпринимателю Журавлевой Алене Дмитриевне) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, определил: исковое заявление публичного акционерного общества ‚Кинокомпания ‚СТВ‚принять к производству‘, — говорится в определении. Предварительное судебное заседание по искомому заявлению кинокомпании назначено на 24 августа. В арбитражном суде Прикамья URA.RU пояснили, что предпринимательница реализовала контрафакт: 32 экземпляра аудиовизуальной продукции «Брат» и «Брат 2». Режиссером указанных фильмов является Алексей Балабанов. Он же был одним из основателей кинокомпании «СТВ», учрежденной в 1992 году в Санкт-Петербурге. Ответчиком по делу о нарушении авторских прав стал в Пермском крае мясокомбинат «Кунгурский». Иск более, чем на 141 миллион рублей, предъявила к мясокомбинату ПАО «Группа Черкизово». А пермский бар «Etc» попал на судебный иск из-за песен Стинга, Snoop Dogg, The Beach Boys, Ace of Base и других.