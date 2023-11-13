13 ноября 2023

Власти Тюмени сокращают расходы на ремонт и оснащение детских садов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярослав Нилов, интервью. Москва, документ, депутат, чиновник, подпись, бумага, бизнесмен
В проекте бюджета указано, что в 2024 году запланирован ремонт 62 детских садов Фото:

В проекте решения Тюменской городской Думы «О бюджете города Тюмени на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованном на сайте администрации города, власти предусмотрели сокращение объемов финансирования текущих ремонтов и оснащения зданий детских садов. На развитие материально-технической базы учреждений в 2024 году запланировано потратить 975 миллионов рублей. На 2023 год расходы планировались на уровне двух миллиардов 328 миллионов рублей.

«На оснащение зданий: 1 школа, 1 школа искусств, 1 учреждение допобразования. Текущий ремонт: 34 школы, 62 детских сада, 16 учреждений культуры», — значится в тексте документа.

Годом ранее в документе «Бюджет для граждан к бюджету города Тюмени на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусматривались расходы на текущий ремонт 71 школы, 146 детских садов,33 учреждений допобразования. В сравнении с документом прошлого года сокращение расходов составило 1 миллиард 353 миллиона рублей.

На 16 ноября в Тюмени власти запланировали проведение публичных слушаний по проекту бюджета. В проекте указано, что дефицит бюджета Тюмени может составить более трех миллиардов рублей.

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В проекте решения Тюменской городской Думы «О бюджете города Тюмени на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованном на сайте администрации города, власти предусмотрели сокращение объемов финансирования текущих ремонтов и оснащения зданий детских садов. На развитие материально-технической базы учреждений в 2024 году запланировано потратить 975 миллионов рублей. На 2023 год расходы планировались на уровне двух миллиардов 328 миллионов рублей. «На оснащение зданий: 1 школа, 1 школа искусств, 1 учреждение допобразования. Текущий ремонт: 34 школы, 62 детских сада, 16 учреждений культуры», — значится в тексте документа. Годом ранее в документе «Бюджет для граждан к бюджету города Тюмени на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусматривались расходы на текущий ремонт 71 школы, 146 детских садов,33 учреждений допобразования. В сравнении с документом прошлого года сокращение расходов составило 1 миллиард 353 миллиона рублей. На 16 ноября в Тюмени власти запланировали проведение публичных слушаний по проекту бюджета. В проекте указано, что дефицит бюджета Тюмени может составить более трех миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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