Для тюменцев важен район, количество комнат и сумма ипотеки

Помимо финансов для горожан важен еще ряд сопутствующих факторов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

К покупке квартиры горожане подходят избирательно. Помимо главного фактора — финансового, важен еще ряд критериев, которые предъявляют тюменцы к будущему жилью. Специалист по недвижимости компании «Этажи» Эдуард Казарян рассказал URA.RU, какие ключевые факторы влияют на выбор квартир в Тюмени.

Семьи с детьми

Семьи с детьми в первую очередь при покупке квартир обращают внимание на наличие инфраструктуры. По словам Эдуарда Казаряна, близкое расположение школ и детских садов является приоритетным при поиске будущего жилья.

Количество комнат также учитывается при выборе. Для семей с детьми будут актуальны двух- и трехкомнатные квартиры. Казарян отмечает, что последним веяниям моды отвечают запросы клиентов на наличие кухни-гостиной. Все чаще горожане отказываются от раздельных пространств и предпочитают совмещенную обеденную и зону отдыха. При этом площадь таких пространств должна начинаться от 16-20 квадратных метров.

Одинокие граждане, студенты

Эдуард Казарян сообщает, что для одинокой части населения и студентов в большем приоритете остается транспортная доступность района. Как правило, в таких местах уже есть развитая городская среда, построены магазины, торговые центры.

В основном одинокие граждане предпочитают приобретать однокомнатные квартиры или студии. Кроме того, подобный тип жилья выгоден в качестве инвестиций — студии и «однушки» проще сдать или перепродать.Исходя из данных отчетов аналитиков АН «Этажи», эти квартиры показывают наибольший рост в цене и востребованность на вторичном рынке недвижимости.

Финансовый вопрос

Семьям с детьми покупка квартиры по ипотеке обойдется дешевле. Для них ставка по семейной программе на квартиры в новостройках составляет 6% годовых. Без детей — 8%. Одним из ключевых факторов является тип жилья и сумма первоначального взноса. При покупке «вторички» она будет составлять 15%, при выборе квартиры в новом доме — 20%.