Льготы ветеранам СВО и их семьям заложили в бюджет Курганской области

Курганские парламентарии от «Единой России» предусмотрели поддержку участникам СВО в бюджете региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В новом бюджете Курганской области будут предусмотрены меры поддержки участников СВО и их семей. Об этом URA.RU рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме региона Марат Исламов.

«В настоящее время депутаты Курганской областной думы готовят свои вопросы и предложения в проект бюджета на 2024 год и плановый период до 2026 года. Большое внимание при подготовке бюджета уделим мерам поддержки участников СВО и их семей», — пояснил Исламов.

По его словам, большая часть расходов бюджета Курганской области будет направлена на социальную сферу — свыше 60%. Он добавил, что на следующей неделе пройдут публичные слушания, а сейчас проект бюджета размещен в общем доступе на сайте облдумы.

Ранее партия «Единая Россия» внесла поправки в проект федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы, согласно которому расходы на соцобеспечение граждан в следующем году вырастут на два триллиона рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что в поправках ко второму чтению были отражены приоритеты, направленные на дополнительную поддержку россиян и технологическое развитие страны.