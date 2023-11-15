15 ноября 2023

Льготы ветеранам СВО и их семьям заложили в бюджет Курганской области

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Заседание областной думы. Курган, облдума, совещание, чиновник, закон, законодательная власть, заседание, законодательное собрание, руки, депутат
Курганские парламентарии от «Единой России» предусмотрели поддержку участникам СВО в бюджете региона Фото:

В новом бюджете Курганской области будут предусмотрены меры поддержки участников СВО и их семей. Об этом URA.RU рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме региона Марат Исламов.

«В настоящее время депутаты Курганской областной думы готовят свои вопросы и предложения в проект бюджета на 2024 год и плановый период до 2026 года. Большое внимание при подготовке бюджета уделим мерам поддержки участников СВО и их семей», — пояснил Исламов.

По его словам, большая часть расходов бюджета Курганской области будет направлена на социальную сферу — свыше 60%. Он добавил, что на следующей неделе пройдут публичные слушания, а сейчас проект бюджета размещен в общем доступе на сайте облдумы.

Ранее партия «Единая Россия» внесла поправки в проект федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы, согласно которому расходы на соцобеспечение граждан в следующем году вырастут на два триллиона рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что в поправках ко второму чтению были отражены приоритеты, направленные на дополнительную поддержку россиян и технологическое развитие страны.

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В новом бюджете Курганской области будут предусмотрены меры поддержки участников СВО и их семей. Об этом URA.RU рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме региона Марат Исламов. «В настоящее время депутаты Курганской областной думы готовят свои вопросы и предложения в проект бюджета на 2024 год и плановый период до 2026 года. Большое внимание при подготовке бюджета уделим мерам поддержки участников СВО и их семей», — пояснил Исламов. По его словам, большая часть расходов бюджета Курганской области будет направлена на социальную сферу — свыше 60%. Он добавил, что на следующей неделе пройдут публичные слушания, а сейчас проект бюджета размещен в общем доступе на сайте облдумы. Ранее партия «Единая Россия» внесла поправки в проект федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы, согласно которому расходы на соцобеспечение граждан в следующем году вырастут на два триллиона рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что в поправках ко второму чтению были отражены приоритеты, направленные на дополнительную поддержку россиян и технологическое развитие страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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