«Единая Россия» настояла на увеличении бюджета на 2024 год ради помощи гражданам

15 ноября 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Власти РФ уделили большое внимание поддержки россиян в проекте бюджета на 2024 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Партия «Единая Россия» внесла поправки в проект федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы, согласно которым расходы на соцобеспечение граждан в следующем году вырастут на два триллиона рублей. Соответствующие нововведения были приняты во втором чтении. «Федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов с учетом поправок „Единой России“ принят во втором, основном, чтении. Увеличение расходов предусматривается на все приоритетные сферы. Только на социальную политику они вырастут на два триллиона рублей», — передает пресс-служба партии. Уточняется, что в будущем вырастут расходы государства на образование, здравоохранение, ЖКХ, сельское развитие и поддержку культуры и оборону. Кроме того, ЕР добилась выделения средств на бесплатное обеспечение лекарствами россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках народной программы фракции. На эти цели намерены выделить шесть миллиардов рублей. На следующие три года 18,6 миллиарда будут направлены на программы обучения участников спецоперации на Украине и их семей, а также женщин в декрете, пенсионеров и молодых специалистов. Для обучения программированию школьников 8 и 10 классов власти выделят три миллиарда рублей. Такое решение позволит обучить современным языкам программирования еще 140 тысяч детей в 2024 году. Такая же сумма будет предоставлена для организации новых мест в оздоровительных лагерях. Для развития сельских местностей направят 88,6 миллиарда рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» внесла поправки в проект федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы, согласно которым расходы на соцобеспечение граждан в следующем году вырастут на два триллиона рублей. Соответствующие нововведения были приняты во втором чтении. «Федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов с учетом поправок „Единой России“ принят во втором, основном, чтении. Увеличение расходов предусматривается на все приоритетные сферы. Только на социальную политику они вырастут на два триллиона рублей», — передает пресс-служба партии. Уточняется, что в будущем вырастут расходы государства на образование, здравоохранение, ЖКХ, сельское развитие и поддержку культуры и оборону. Кроме того, ЕР добилась выделения средств на бесплатное обеспечение лекарствами россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках народной программы фракции. На эти цели намерены выделить шесть миллиардов рублей. На следующие три года 18,6 миллиарда будут направлены на программы обучения участников спецоперации на Украине и их семей, а также женщин в декрете, пенсионеров и молодых специалистов. Для обучения программированию школьников 8 и 10 классов власти выделят три миллиарда рублей. Такое решение позволит обучить современным языкам программирования еще 140 тысяч детей в 2024 году. Такая же сумма будет предоставлена для организации новых мест в оздоровительных лагерях. Для развития сельских местностей направят 88,6 миллиарда рублей.