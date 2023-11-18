18 ноября 2023
17 ноября 2023

Для курганских победителей турнира по химии ищут спонсора на поездку в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, пробирка, химия, химическая лабаратория, урок химии, опыты, химические опыты, опыт
Курганским школьникам нужны деньги на поездку в Москву на турнир по химии Фото:

Команде курганских победителей турнира по химии среди школьников необходимы средства, чтобы участвовать в соревнованиях в Екатеринбурге и Москве. Просьба о финансовой помощи опубликована на портале «Обратись».

«Команда учеников 11 класса Гимназии № 32 и школы № 49 победила в турнире по химии на базе Курганского госуниверситета. В декабре они должны ехать в Екатеринбург, а в феврале 2024 года в Москву представлять Курганскую область на химических турнирах. Просим оказать финансовую помощь детям для поездки в столицу России», — говорится в обращении.

Представители департамента социальной политики мэрии Кургана сообщили в ответе на обращение, что вопрос финансовой помощи команде Гимназии № 32 для участия в турнире в Москве решается с партнерами. Они добавили, что отправлять талантливых школьников на всероссийские конкурсы можно не только за бюджетные средства, но и за деньги спонсоров.

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Команде курганских победителей турнира по химии среди школьников необходимы средства, чтобы участвовать в соревнованиях в Екатеринбурге и Москве. Просьба о финансовой помощи опубликована на портале «Обратись». «Команда учеников 11 класса Гимназии № 32 и школы № 49 победила в турнире по химии на базе Курганского госуниверситета. В декабре они должны ехать в Екатеринбург, а в феврале 2024 года в Москву представлять Курганскую область на химических турнирах. Просим оказать финансовую помощь детям для поездки в столицу России», — говорится в обращении. Представители департамента социальной политики мэрии Кургана сообщили в ответе на обращение, что вопрос финансовой помощи команде Гимназии № 32 для участия в турнире в Москве решается с партнерами. Они добавили, что отправлять талантливых школьников на всероссийские конкурсы можно не только за бюджетные средства, но и за деньги спонсоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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