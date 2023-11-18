Для курганских победителей турнира по химии ищут спонсора на поездку в Москву

Курганским школьникам нужны деньги на поездку в Москву на турнир по химии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Команде курганских победителей турнира по химии среди школьников необходимы средства, чтобы участвовать в соревнованиях в Екатеринбурге и Москве. Просьба о финансовой помощи опубликована на портале «Обратись».

«Команда учеников 11 класса Гимназии № 32 и школы № 49 победила в турнире по химии на базе Курганского госуниверситета. В декабре они должны ехать в Екатеринбург, а в феврале 2024 года в Москву представлять Курганскую область на химических турнирах. Просим оказать финансовую помощь детям для поездки в столицу России», — говорится в обращении.

Представители департамента социальной политики мэрии Кургана сообщили в ответе на обращение, что вопрос финансовой помощи команде Гимназии № 32 для участия в турнире в Москве решается с партнерами. Они добавили, что отправлять талантливых школьников на всероссийские конкурсы можно не только за бюджетные средства, но и за деньги спонсоров.