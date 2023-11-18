Курганские коммунальщики организовали подвоз воды к домам после аварии

19 ноября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Часть домов в Кургане остались без холодной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане коммунальщики организовали подвоз воды к домам, где она пропала. По данным АО «Водный союз», ресурс перестал поступать из-за аварии. «Бригада „Водного союза“ занимается устранением аварии. Подвоз воды организован по улице Тельмана, 4 с 13:40», — написано в telegram-канале компании. В результате коммунальной аварии по улице Энгельса холодная вода пропала в нескольких многоквартирных домах. Также пострадал частный сектор в Западном микрорайоне Кургана.

В Кургане коммунальщики организовали подвоз воды к домам, где она пропала. По данным АО «Водный союз», ресурс перестал поступать из-за аварии. «Бригада „Водного союза“ занимается устранением аварии. Подвоз воды организован по улице Тельмана, 4 с 13:40», — написано в telegram-канале компании. В результате коммунальной аварии по улице Энгельса холодная вода пропала в нескольких многоквартирных домах. Также пострадал частный сектор в Западном микрорайоне Кургана.