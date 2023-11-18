Курганские коммунальщики организовали подвоз воды к домам после аварии

Часть домов в Кургане остались без холодной воды
В Кургане коммунальщики организовали подвоз воды к домам, где она пропала. По данным АО «Водный союз», ресурс перестал поступать из-за аварии.
«Бригада „Водного союза“ занимается устранением аварии. Подвоз воды организован по улице Тельмана, 4 с 13:40», — написано в telegram-канале компании.
В результате коммунальной аварии по улице Энгельса холодная вода пропала в нескольких многоквартирных домах. Также пострадал частный сектор в Западном микрорайоне Кургана.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!