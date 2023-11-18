18 ноября 2023
17 ноября 2023

Курганские коммунальщики организовали подвоз воды к домам после аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть домов в Кургане остались без холодной воды Фото:

В Кургане коммунальщики организовали подвоз воды к домам, где она пропала. По данным АО «Водный союз», ресурс перестал поступать из-за аварии.

«Бригада „Водного союза“ занимается устранением аварии. Подвоз воды организован по улице Тельмана, 4 с 13:40», — написано в telegram-канале компании.

В результате коммунальной аварии по улице Энгельса холодная вода пропала в нескольких многоквартирных домах. Также пострадал частный сектор в Западном микрорайоне Кургана.

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В Кургане коммунальщики организовали подвоз воды к домам, где она пропала. По данным АО «Водный союз», ресурс перестал поступать из-за аварии. «Бригада „Водного союза“ занимается устранением аварии. Подвоз воды организован по улице Тельмана, 4 с 13:40», — написано в telegram-канале компании. В результате коммунальной аварии по улице Энгельса холодная вода пропала в нескольких многоквартирных домах. Также пострадал частный сектор в Западном микрорайоне Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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