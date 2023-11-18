Погорельцы из Кургана, лишившиеся дома, купили четырехкомнатную квартиру. Фото

19 ноября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Погорельцы заселились в новую квартиру летом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Погорельцы из Кургана Максим и Елена Конышевы смогли приобрести четырехкомнатную квартиру по жилищному сертификату. Дом семьи был уничтожен в весенних пожарах, рассказали в пресс-службе администрации города. «Мы жили в СНТ „Дорожник“ <…>. В результате пожара потеряли дом, в котором жили более трех лет. У нас было четыре комнаты. Сначала жили у друзей, затем получили жилищный сертификат. С процедурой обналичивания проблем не было. В итоге приобрели четырехкомнатную квартиру, практически в центре Кургана», — слова главы семьи опубликованы на сайте мэрии. Конышевы перебрались в новую квартиру в августе, ремонт сделали быстро. Земельный участок в СНТ они не бросили — посадили там картошку. В масштабных пожарах, бушевавших в регионе в мае, пострадали 5600 человек, погибли — более 20. Огонь уничтожил больше 5000 строений и жилых домов. О ликвидации последствий ЧС Шумков отчитывался лично президенту России Владимиру Путину. Губернатор Курганской области просил главу государства создать на Урале группировку МЧС с авиацией для оперативного тушения пожаров. Ради погорельцев Шумков готов был взять кредит. Конышевы еще обживаются в новой квартире Фото: пресс-служба администрации Кургана, https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/924/1189083/

Погорельцы из Кургана Максим и Елена Конышевы смогли приобрести четырехкомнатную квартиру по жилищному сертификату. Дом семьи был уничтожен в весенних пожарах, рассказали в пресс-службе администрации города. «Мы жили в СНТ „Дорожник“ <…>. В результате пожара потеряли дом, в котором жили более трех лет. У нас было четыре комнаты. Сначала жили у друзей, затем получили жилищный сертификат. С процедурой обналичивания проблем не было. В итоге приобрели четырехкомнатную квартиру, практически в центре Кургана», — слова главы семьи опубликованы на сайте мэрии. Конышевы перебрались в новую квартиру в августе, ремонт сделали быстро. Земельный участок в СНТ они не бросили — посадили там картошку. В масштабных пожарах, бушевавших в регионе в мае, пострадали 5600 человек, погибли — более 20. Огонь уничтожил больше 5000 строений и жилых домов. О ликвидации последствий ЧС Шумков отчитывался лично президенту России Владимиру Путину. Губернатор Курганской области просил главу государства создать на Урале группировку МЧС с авиацией для оперативного тушения пожаров. Ради погорельцев Шумков готов был взять кредит.