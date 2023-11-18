18 ноября 2023
17 ноября 2023

Погорельцы из Кургана, лишившиеся дома, купили четырехкомнатную квартиру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Погорельцы заселились в новую квартиру летом Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Погорельцы из Кургана Максим и Елена Конышевы смогли приобрести четырехкомнатную квартиру по жилищному сертификату. Дом семьи был уничтожен в весенних пожарах, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Мы жили в СНТ „Дорожник“ <…>. В результате пожара потеряли дом, в котором жили более трех лет. У нас было четыре комнаты. Сначала жили у друзей, затем получили жилищный сертификат. С процедурой обналичивания проблем не было. В итоге приобрели четырехкомнатную квартиру, практически в центре Кургана», — слова главы семьи опубликованы на сайте мэрии.

Конышевы перебрались в новую квартиру в августе, ремонт сделали быстро. Земельный участок в СНТ они не бросили — посадили там картошку.

В масштабных пожарах, бушевавших в регионе в мае, пострадали 5600 человек, погибли — более 20. Огонь уничтожил больше 5000 строений и жилых домов. О ликвидации последствий ЧС Шумков отчитывался лично президенту России Владимиру Путину. Губернатор Курганской области просил главу государства создать на Урале группировку МЧС с авиацией для оперативного тушения пожаров. Ради погорельцев Шумков готов был взять кредит.

Конышевы еще обживаются в новой квартире
Конышевы еще обживаются в новой квартире
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Погорельцы из Кургана Максим и Елена Конышевы смогли приобрести четырехкомнатную квартиру по жилищному сертификату. Дом семьи был уничтожен в весенних пожарах, рассказали в пресс-службе администрации города. «Мы жили в СНТ „Дорожник“ <…>. В результате пожара потеряли дом, в котором жили более трех лет. У нас было четыре комнаты. Сначала жили у друзей, затем получили жилищный сертификат. С процедурой обналичивания проблем не было. В итоге приобрели четырехкомнатную квартиру, практически в центре Кургана», — слова главы семьи опубликованы на сайте мэрии. Конышевы перебрались в новую квартиру в августе, ремонт сделали быстро. Земельный участок в СНТ они не бросили — посадили там картошку. В масштабных пожарах, бушевавших в регионе в мае, пострадали 5600 человек, погибли — более 20. Огонь уничтожил больше 5000 строений и жилых домов. О ликвидации последствий ЧС Шумков отчитывался лично президенту России Владимиру Путину. Губернатор Курганской области просил главу государства создать на Урале группировку МЧС с авиацией для оперативного тушения пожаров. Ради погорельцев Шумков готов был взять кредит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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