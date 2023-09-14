Шумков ради погорельцев был готов взять кредит, но деньги нашлись в бюджете

15 сентября 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

На помощь погорельцам власти региона потратили 1,5 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Все 1,5 млрд рублей, которые были потрачены на помощь погорельцам, пострадавшим в весенних пожарах, выделили из бюджета правительства Курганской области. Федеральные власти пока не выделяли деньги. Об этом URA.RU сообщили в областном правительстве. При этом ранее губернатор Вадим Шумков говорил, что планирует взять кредит на эти цели. «Помощь оказывается за счет региона. На нее мы направили 1,5 млрд рублей. Федеральная поддержка действительно была запрошена, но пока мы не получили федеральное финансирование. Нам не отказали, но пока никаких трансфертов не было», — рассказали в правительстве. Представители власти объяснили, что за счет регионального бюджета были выданы жилищные сертификаты и другие выплаты. В правительстве добавили, что привлекают благотворителей для помощи тем, у кого не было документов на дома, и по закону из бюджета они не могут получить выплаты. Источник URA.RU, близкий к властям региона, пояснил, что обычно в таких случаях региональные правительства сначала тратят свои деньги, а потом уже направляют федеральным властям смету с конкретной суммой, которую необходимо возместить. Из-за масштабных весенних пожаров в Курганской области пострадали 5600 человек, погибли более 20, сгорело более 5000 строений и жилых домов. Ранее Шумков заявлял, что на устранение последствий пожаров региону необходимо 2,5 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все 1,5 млрд рублей, которые были потрачены на помощь погорельцам, пострадавшим в весенних пожарах, выделили из бюджета правительства Курганской области. Федеральные власти пока не выделяли деньги. Об этом URA.RU сообщили в областном правительстве. При этом ранее губернатор Вадим Шумков говорил, что планирует взять кредит на эти цели. «Помощь оказывается за счет региона. На нее мы направили 1,5 млрд рублей. Федеральная поддержка действительно была запрошена, но пока мы не получили федеральное финансирование. Нам не отказали, но пока никаких трансфертов не было», — рассказали в правительстве. Представители власти объяснили, что за счет регионального бюджета были выданы жилищные сертификаты и другие выплаты. В правительстве добавили, что привлекают благотворителей для помощи тем, у кого не было документов на дома, и по закону из бюджета они не могут получить выплаты. Источник URA.RU, близкий к властям региона, пояснил, что обычно в таких случаях региональные правительства сначала тратят свои деньги, а потом уже направляют федеральным властям смету с конкретной суммой, которую необходимо возместить. Из-за масштабных весенних пожаров в Курганской области пострадали 5600 человек, погибли более 20, сгорело более 5000 строений и жилых домов. Ранее Шумков заявлял, что на устранение последствий пожаров региону необходимо 2,5 млрд рублей.