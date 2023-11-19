19 ноября 2023
18 ноября 2023

Часть тюменцев сможет сэкономить на электричестве

В Тюменской области многодетным хотят оплачивать подключение к электросетям
© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетные семьи смогут вернуть деньги, которые они заплатят за подключение своих участков к электричеству Фото:

Власти Тюменской области хотят возмещать многодетным семьям затраты на подключение к электросетям участков, выделенных им в собственность бесплатно. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу.

«Предлагается возмещать расходы на оплату подключения (техприсоединения) к электросетям земельных участков, ранее предоставленных многодетным семьям. Вступление в силу предлагаемых изменений — с 1 января 2024 года», — следует из законопроекта, поданного в облдуму правительством области.

Речь идет о земле, которую многодетные семьи получают от государства бесплатно. Согласно документам правительства, сейчас на территории региона выдано 11 809 подобных наделов. 9 709 из них, то есть 82%, к электричеству все еще не подключены.

Одно подключение по льготной ставке обойдется бюджету в 15 960 рублей. Таким образом, за период 2024—2026 годов расходы региональной казны на эти цели составят 34,2 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени и Тюменском районе лишь 1% участков, бесплатно выданных многодетным семьям, используется ими по назначению. Остальные либо пустуют, либо перепродаются, так как у семей нет денег на строительство жилья.

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Власти Тюменской области хотят возмещать многодетным семьям затраты на подключение к электросетям участков, выделенных им в собственность бесплатно. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. «Предлагается возмещать расходы на оплату подключения (техприсоединения) к электросетям земельных участков, ранее предоставленных многодетным семьям. Вступление в силу предлагаемых изменений — с 1 января 2024 года», — следует из законопроекта, поданного в облдуму правительством области. Речь идет о земле, которую многодетные семьи получают от государства бесплатно. Согласно документам правительства, сейчас на территории региона выдано 11 809 подобных наделов. 9 709 из них, то есть 82%, к электричеству все еще не подключены. Одно подключение по льготной ставке обойдется бюджету в 15 960 рублей. Таким образом, за период 2024—2026 годов расходы региональной казны на эти цели составят 34,2 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени и Тюменском районе лишь 1% участков, бесплатно выданных многодетным семьям, используется ими по назначению. Остальные либо пустуют, либо перепродаются, так как у семей нет денег на строительство жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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