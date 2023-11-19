Часть тюменцев сможет сэкономить на электричестве

В Тюменской области многодетным хотят оплачивать подключение к электросетям

20 ноября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Многодетные семьи смогут вернуть деньги, которые они заплатят за подключение своих участков к электричеству Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Тюменской области хотят возмещать многодетным семьям затраты на подключение к электросетям участков, выделенных им в собственность бесплатно. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. «Предлагается возмещать расходы на оплату подключения (техприсоединения) к электросетям земельных участков, ранее предоставленных многодетным семьям. Вступление в силу предлагаемых изменений — с 1 января 2024 года», — следует из законопроекта, поданного в облдуму правительством области. Речь идет о земле, которую многодетные семьи получают от государства бесплатно. Согласно документам правительства, сейчас на территории региона выдано 11 809 подобных наделов. 9 709 из них, то есть 82%, к электричеству все еще не подключены. Одно подключение по льготной ставке обойдется бюджету в 15 960 рублей. Таким образом, за период 2024—2026 годов расходы региональной казны на эти цели составят 34,2 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени и Тюменском районе лишь 1% участков, бесплатно выданных многодетным семьям, используется ими по назначению. Остальные либо пустуют, либо перепродаются, так как у семей нет денег на строительство жилья.

Власти Тюменской области хотят возмещать многодетным семьям затраты на подключение к электросетям участков, выделенных им в собственность бесплатно. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. «Предлагается возмещать расходы на оплату подключения (техприсоединения) к электросетям земельных участков, ранее предоставленных многодетным семьям. Вступление в силу предлагаемых изменений — с 1 января 2024 года», — следует из законопроекта, поданного в облдуму правительством области. Речь идет о земле, которую многодетные семьи получают от государства бесплатно. Согласно документам правительства, сейчас на территории региона выдано 11 809 подобных наделов. 9 709 из них, то есть 82%, к электричеству все еще не подключены. Одно подключение по льготной ставке обойдется бюджету в 15 960 рублей. Таким образом, за период 2024—2026 годов расходы региональной казны на эти цели составят 34,2 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени и Тюменском районе лишь 1% участков, бесплатно выданных многодетным семьям, используется ими по назначению. Остальные либо пустуют, либо перепродаются, так как у семей нет денег на строительство жилья.