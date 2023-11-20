Курганские власти пытаются изменить статистику, чтобы не объясняться с Москвой

В Курганской области не сошлись данные по собранному урожаю зерна

21 ноября 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Чиновники ищут способ, как избежать критики со стороны Москвы из-за урожая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководство Курганской области пытается давить на сотрудников Росстата, чтобы изменить статистику и увеличить цифры по урожаю зерна. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы сельского хозяйства. Власти отчитались перед Москвой более чем о 2 млн тонн собранных зерновых и зернобобовых. Однако на складах числится меньше. «Официально указано на 400 тысяч тонн меньше, чем объявили чиновники. Но подогнать цифры нельзя при всем желании сотрудников какого-либо ведомства, потому что сейчас действует система ФГИС „Зерно“. Ее невозможно обмануть. Но чиновникам надо как-то выходить из положения, чтобы не объясняться с Москвой», — говорит источник URA.RU. По открытым данным Минсельхоза, в регионе на 1 ноября собрано 1 777,13 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур нового урожая и переходящих запасов урожая прошлых лет. В департаменте АПК Курганской области URA.RU объяснили, что, по оперативным данным от муниципальных образований, хозяйствами в сложных агроклиматических условиях собрано в первоначально оприходованном весе более 2 млн 100 тысяч тонн зерна и маслосемян. «Уточненная информация будет по итогу сдачи годовых отчетов сельхозтоваропроизводителями. На отчетную дату, по оперативным данным, объем некондиционного (проросшего) зерна составляет порядка 250 тысяч тонн без учета рефакции (мусор различного происхождения, доля поврежденных зерен)», — уточнили в департаменте. В пресс-службе Росстата корреспонденту URA.RU ответили, что все данные по статистике указаны в разделе социально-экономическое развитие региона (при этом в отчете нет данных по уборке зерна). По вопросу обращения руководства региона в связи со статданными уточнили, что официальных обращений не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство Курганской области пытается давить на сотрудников Росстата, чтобы изменить статистику и увеличить цифры по урожаю зерна. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы сельского хозяйства. Власти отчитались перед Москвой более чем о 2 млн тонн собранных зерновых и зернобобовых. Однако на складах числится меньше. «Официально указано на 400 тысяч тонн меньше, чем объявили чиновники. Но подогнать цифры нельзя при всем желании сотрудников какого-либо ведомства, потому что сейчас действует система ФГИС „Зерно“. Ее невозможно обмануть. Но чиновникам надо как-то выходить из положения, чтобы не объясняться с Москвой», — говорит источник URA.RU. По открытым данным Минсельхоза, в регионе на 1 ноября собрано 1 777,13 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур нового урожая и переходящих запасов урожая прошлых лет. В департаменте АПК Курганской области URA.RU объяснили, что, по оперативным данным от муниципальных образований, хозяйствами в сложных агроклиматических условиях собрано в первоначально оприходованном весе более 2 млн 100 тысяч тонн зерна и маслосемян. «Уточненная информация будет по итогу сдачи годовых отчетов сельхозтоваропроизводителями. На отчетную дату, по оперативным данным, объем некондиционного (проросшего) зерна составляет порядка 250 тысяч тонн без учета рефакции (мусор различного происхождения, доля поврежденных зерен)», — уточнили в департаменте. В пресс-службе Росстата корреспонденту URA.RU ответили, что все данные по статистике указаны в разделе социально-экономическое развитие региона (при этом в отчете нет данных по уборке зерна). По вопросу обращения руководства региона в связи со статданными уточнили, что официальных обращений не поступало.