Тюменец убил гостя, который не хотел уходить домой

22 ноября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

В Бердюжском районе застолье закончилось поножовщиной Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель села Бердюжья (Бердюжский район, Тюменская область) убил гостя, который нее хотел уходить домой после застолья. Об этом сообщает telegram-канал СУ СК РФ по Тюменской области. Там добавили, что по предварительным данным мужчина нанес знакомому не менее четырех ударов ножом. «По версии следствия, утром 20 ноября 2023 года во время распития спиртных напитков в частном доме, расположенном по улице Ленина в селе Бердюжье Бердюжского района между 51-летним обвиняемым и его приятелем 1955 года рождения произошел конфликт. Потерпевший попытался выпроводить гостя домой, но получил отказ. Ссора перешла в драку, во время которой фигурант не менее четырех раз ударил ножом оппонента в область груди и тела», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области. Там добавили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Тюменец, который напал на него с ножом, арестован. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Ранее агентство писало о том, что житель Тюменской области познакомился на улице с мужчиной и пошел к нему домой, чтобы выпить. Во время застолья между ними произошел конфликт, в результате которого гость напал на хозяина жилища и убил его.

Житель села Бердюжья (Бердюжский район, Тюменская область) убил гостя, который нее хотел уходить домой после застолья. Об этом сообщает telegram-канал СУ СК РФ по Тюменской области. Там добавили, что по предварительным данным мужчина нанес знакомому не менее четырех ударов ножом. «По версии следствия, утром 20 ноября 2023 года во время распития спиртных напитков в частном доме, расположенном по улице Ленина в селе Бердюжье Бердюжского района между 51-летним обвиняемым и его приятелем 1955 года рождения произошел конфликт. Потерпевший попытался выпроводить гостя домой, но получил отказ. Ссора перешла в драку, во время которой фигурант не менее четырех раз ударил ножом оппонента в область груди и тела», — указано в сообщении регионального управления СК по Тюменской области. Там добавили, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Тюменец, который напал на него с ножом, арестован. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Ранее агентство писало о том, что житель Тюменской области познакомился на улице с мужчиной и пошел к нему домой, чтобы выпить. Во время застолья между ними произошел конфликт, в результате которого гость напал на хозяина жилища и убил его.