В Тюменской области случайное знакомство обернулось убийством

02 ноября 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

Тюменца Алексея Попова лишили свободы на девять лет за убийство Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В поселке Тюменской области Алексей Попов познакомился с незнакомцем и пошел выпить к нему домой, однако позже начался конфликт. В результате перепалки пьяный Попов ударил хозяина дома ножом четыре раза. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы региона. «Подсудимый вину признал частично. 23 февраля этого года он приехал в поселок, купил пиво и пошел прогуляться по деревне. Встретил незнакомого мужчину, и во время разговора они отправились к потерпевшему домой. За застольем у них произошел конфликт. Новый знакомый начал его обзывать нецензурной бранью, потом оскорбил мать. Тогда Алексей достал нож и нанес им три удара в шею и один удар в сердце», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы, после убийства мужчина забрал водку и вышел из квартиры, закрыв дверь на ключ снаружи. Когда Алексей уходил, потерпевший еще был жив. О случившемся подсудимый никому не говорил. Вину признает только в том, что якобы случайно ударил ножом хозяина квартиры в шею. Заводоуковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Попова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на девять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Тюменской области Алексей Попов познакомился с незнакомцем и пошел выпить к нему домой, однако позже начался конфликт. В результате перепалки пьяный Попов ударил хозяина дома ножом четыре раза. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы региона. «Подсудимый вину признал частично. 23 февраля этого года он приехал в поселок, купил пиво и пошел прогуляться по деревне. Встретил незнакомого мужчину, и во время разговора они отправились к потерпевшему домой. За застольем у них произошел конфликт. Новый знакомый начал его обзывать нецензурной бранью, потом оскорбил мать. Тогда Алексей достал нож и нанес им три удара в шею и один удар в сердце», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы, после убийства мужчина забрал водку и вышел из квартиры, закрыв дверь на ключ снаружи. Когда Алексей уходил, потерпевший еще был жив. О случившемся подсудимый никому не говорил. Вину признает только в том, что якобы случайно ударил ножом хозяина квартиры в шею. Заводоуковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Попова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на девять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.