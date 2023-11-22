22 ноября 2023

На курганских трассах сняли ограничения для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , снег, уборка снега, трасса, дорога, трактор
На курганских дорогах отменили ограничения Фото:

Пассажирским автобусам и грузовым автомобилям разрешили передвигаться по трассам федерального и регионального значения в Курганской области. Ограничения, введенные накануне, были сняты. Об этом извещает Госавтоинспекция региона.

«Движение пассажирского и грузового транспорта возобновлено на трассе „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск подъезд к г. Ишим, подъезд к г. Тюмень, на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган», — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ограничения сняли утром 23 ноября.

Помимо федеральных автодорог, движение разрешили на трассах Петухово — Частоозерье, Шадринск — Ялуторовск, Лебяжье — Мокроусово — Щигры. Остаются закрытыми дороги в Щучанском и Шумихинском округах.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе ввели ограничения для передвижения автобусов и большегрузов на трассах из-за погодных условий. Позднее запрет был продлен.

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Пассажирским автобусам и грузовым автомобилям разрешили передвигаться по трассам федерального и регионального значения в Курганской области. Ограничения, введенные накануне, были сняты. Об этом извещает Госавтоинспекция региона. «Движение пассажирского и грузового транспорта возобновлено на трассе „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск подъезд к г. Ишим, подъезд к г. Тюмень, на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган», — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ограничения сняли утром 23 ноября. Помимо федеральных автодорог, движение разрешили на трассах Петухово — Частоозерье, Шадринск — Ялуторовск, Лебяжье — Мокроусово — Щигры. Остаются закрытыми дороги в Щучанском и Шумихинском округах. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе ввели ограничения для передвижения автобусов и большегрузов на трассах из-за погодных условий. Позднее запрет был продлен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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