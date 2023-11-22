На курганских трассах сняли ограничения для водителей

На курганских дорогах отменили ограничения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пассажирским автобусам и грузовым автомобилям разрешили передвигаться по трассам федерального и регионального значения в Курганской области. Ограничения, введенные накануне, были сняты. Об этом извещает Госавтоинспекция региона.

«Движение пассажирского и грузового транспорта возобновлено на трассе „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск подъезд к г. Ишим, подъезд к г. Тюмень, на автодороге Екатеринбург-Шадринск-Курган», — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Ограничения сняли утром 23 ноября.

Помимо федеральных автодорог, движение разрешили на трассах Петухово — Частоозерье, Шадринск — Ялуторовск, Лебяжье — Мокроусово — Щигры. Остаются закрытыми дороги в Щучанском и Шумихинском округах.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе ввели ограничения для передвижения автобусов и большегрузов на трассах из-за погодных условий. Позднее запрет был продлен.