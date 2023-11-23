23 ноября 2023

У курганцев пропало отопление с наступлением морозных ночей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, тепло в доме, батареи
Тепло в квартиры перестало поступать с наступлением зимних температур Фото:

Во многоквартирном доме по адресу проспект Машиностроителей, 11а в Кургане ночью, когда температура воздуха была по-зимнему низкой, произошла авария на сети отопления, поэтому тепло перестало поступать в жилые помещения. Об этом URA.RU рассказала читательница.

«Ночью ударили холода и пропало отопление по проспекту Машиностроителей. Запускали его недавно, а с началом низких температур на улице снова холод в квартирах. И в подвале до сих пор стоит вода», — рассказала читательница.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города по случаю отключения отопления. Получить комментарий оперативно не удалось. Представитель администрации Кургана сообщил, что даст его позже, после того, как в ситуации разберутся на месте.

Ранее URA.RU писало, что курганцы, проживающие по проспекту Машиностроителей, 11а, от холода и сырости в квартирах болели бронхитами. Затем прокуратура Курганской области заинтересовалась проблемой отопления и начала проверку подачи тепла в дом. После этого коммунальщики из городского департамента сообщили о запуске тепла по 10 проблемным адресам в Кургане, среди которых был дом на проспекте Машиностроителей, 11а.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во многоквартирном доме по адресу проспект Машиностроителей, 11а в Кургане ночью, когда температура воздуха была по-зимнему низкой, произошла авария на сети отопления, поэтому тепло перестало поступать в жилые помещения. Об этом URA.RU рассказала читательница. «Ночью ударили холода и пропало отопление по проспекту Машиностроителей. Запускали его недавно, а с началом низких температур на улице снова холод в квартирах. И в подвале до сих пор стоит вода», — рассказала читательница. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города по случаю отключения отопления. Получить комментарий оперативно не удалось. Представитель администрации Кургана сообщил, что даст его позже, после того, как в ситуации разберутся на месте. Ранее URA.RU писало, что курганцы, проживающие по проспекту Машиностроителей, 11а, от холода и сырости в квартирах болели бронхитами. Затем прокуратура Курганской области заинтересовалась проблемой отопления и начала проверку подачи тепла в дом. После этого коммунальщики из городского департамента сообщили о запуске тепла по 10 проблемным адресам в Кургане, среди которых был дом на проспекте Машиностроителей, 11а.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...