У курганцев пропало отопление с наступлением морозных ночей

24 ноября 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Тепло в квартиры перестало поступать с наступлением зимних температур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во многоквартирном доме по адресу проспект Машиностроителей, 11а в Кургане ночью, когда температура воздуха была по-зимнему низкой, произошла авария на сети отопления, поэтому тепло перестало поступать в жилые помещения. Об этом URA.RU рассказала читательница. «Ночью ударили холода и пропало отопление по проспекту Машиностроителей. Запускали его недавно, а с началом низких температур на улице снова холод в квартирах. И в подвале до сих пор стоит вода», — рассказала читательница. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города по случаю отключения отопления. Получить комментарий оперативно не удалось. Представитель администрации Кургана сообщил, что даст его позже, после того, как в ситуации разберутся на месте. Ранее URA.RU писало, что курганцы, проживающие по проспекту Машиностроителей, 11а, от холода и сырости в квартирах болели бронхитами. Затем прокуратура Курганской области заинтересовалась проблемой отопления и начала проверку подачи тепла в дом. После этого коммунальщики из городского департамента сообщили о запуске тепла по 10 проблемным адресам в Кургане, среди которых был дом на проспекте Машиностроителей, 11а.

Во многоквартирном доме по адресу проспект Машиностроителей, 11а в Кургане ночью, когда температура воздуха была по-зимнему низкой, произошла авария на сети отопления, поэтому тепло перестало поступать в жилые помещения. Об этом URA.RU рассказала читательница. «Ночью ударили холода и пропало отопление по проспекту Машиностроителей. Запускали его недавно, а с началом низких температур на улице снова холод в квартирах. И в подвале до сих пор стоит вода», — рассказала читательница. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города по случаю отключения отопления. Получить комментарий оперативно не удалось. Представитель администрации Кургана сообщил, что даст его позже, после того, как в ситуации разберутся на месте. Ранее URA.RU писало, что курганцы, проживающие по проспекту Машиностроителей, 11а, от холода и сырости в квартирах болели бронхитами. Затем прокуратура Курганской области заинтересовалась проблемой отопления и начала проверку подачи тепла в дом. После этого коммунальщики из городского департамента сообщили о запуске тепла по 10 проблемным адресам в Кургане, среди которых был дом на проспекте Машиностроителей, 11а.