Тюменские аграрии нарушают правила безопасности зерна

В Тюменской области в 4 раза выросло количество нарушений при декларировании зерна, в том числе — отправляемого на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«С начала 2023 года выявлено 82 случая недостоверного декларирования. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что самые частые нарушения — это проведение не всех необходимых исследований зерна, отсутствие указания госта и выбор неправильной категории продукта. Еще одним нарушением является проведение испытаний в «фантомных» лабораториях — они либо не аккредитованы в государственной системе, либо не находятся по указанному адресу.
Ранее URA.RU рассказало, что тюменские фермы игнорируют и другие требования законодательства. В частности, многие не соблюдают правила применения пестицидов и других агрохимикатов.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.