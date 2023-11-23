23 ноября 2023

Тюменские аграрии нарушают правила безопасности зерна

В Тюмени в 4 раза выросло количество нарушений в декларациях на зерно
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие элеватора.Курган, пшеница, зерно, исследование, зерновая лаборатория
Фермеры не проводят всех необходимых исследований и указывают неверную категорию зерна Фото:

В Тюменской области в 4 раза выросло количество нарушений при декларировании зерна, в том числе — отправляемого на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«С начала 2023 года выявлено 82 случая недостоверного декларирования. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что самые частые нарушения — это проведение не всех необходимых исследований зерна, отсутствие указания госта и выбор неправильной категории продукта. Еще одним нарушением является проведение испытаний в «фантомных» лабораториях — они либо не аккредитованы в государственной системе, либо не находятся по указанному адресу.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские фермы игнорируют и другие требования законодательства. В частности, многие не соблюдают правила применения пестицидов и других агрохимикатов.

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В Тюменской области в 4 раза выросло количество нарушений при декларировании зерна, в том числе — отправляемого на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «С начала 2023 года выявлено 82 случая недостоверного декларирования. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что самые частые нарушения — это проведение не всех необходимых исследований зерна, отсутствие указания госта и выбор неправильной категории продукта. Еще одним нарушением является проведение испытаний в «фантомных» лабораториях — они либо не аккредитованы в государственной системе, либо не находятся по указанному адресу. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские фермы игнорируют и другие требования законодательства. В частности, многие не соблюдают правила применения пестицидов и других агрохимикатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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