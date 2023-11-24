Работницу «Курганмашзавода» наградили за воспитание пятерых детей. Фото

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Городская администрация, мэрия. Челябинск, семья, мать, дети, многодетная мать
Сотрудницу КМЗ наградили знаком отличия «Материнская слава» (архивное фото) Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Сотрудницу «Курганмашзавода», работающую кладовщиком одного из производств, наградили региональным знаком отличия «Материнская слава». Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия.

«Кладовщик горюче-смазочных материалов механосборочного завода Екатерина К. — мама пятерых детей и уже бабушка одного внука. Муж Геннадий — водитель в автотранспортном цехе Курганмашзавода. Недавно Екатерина была награждена региональным знаком отличия „Материнская слава“», — говорится в telegram-канале завода.

Ранее URA.RU писало, что о награждении восьми многодетных матерей Курганской области. Им вручили знаки отличия «Материнская слава» II и III степени. Правительством было принято решение выплачивать женщинам, удостоенных такими наградами, от 25 до 100 тысяч рублей.

Сотрудницу «Курганмашзавода» Екатерину наградили знаком отличия «Материнская слава» за воспитание пятерых детей
Сотрудницу «Курганмашзавода» Екатерину наградили знаком отличия «Материнская слава» за воспитание пятерых детей
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Сотрудницу «Курганмашзавода», работающую кладовщиком одного из производств, наградили региональным знаком отличия «Материнская слава». Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «Кладовщик горюче-смазочных материалов механосборочного завода Екатерина К. — мама пятерых детей и уже бабушка одного внука. Муж Геннадий — водитель в автотранспортном цехе Курганмашзавода. Недавно Екатерина была награждена региональным знаком отличия „Материнская слава“», — говорится в telegram-канале завода. Ранее URA.RU писало, что о награждении восьми многодетных матерей Курганской области. Им вручили знаки отличия «Материнская слава» II и III степени. Правительством было принято решение выплачивать женщинам, удостоенных такими наградами, от 25 до 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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