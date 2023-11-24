Работницу «Курганмашзавода» наградили за воспитание пятерых детей. Фото

24 ноября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Сотрудницу КМЗ наградили знаком отличия «Материнская слава» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Сотрудницу «Курганмашзавода», работающую кладовщиком одного из производств, наградили региональным знаком отличия «Материнская слава». Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «Кладовщик горюче-смазочных материалов механосборочного завода Екатерина К. — мама пятерых детей и уже бабушка одного внука. Муж Геннадий — водитель в автотранспортном цехе Курганмашзавода. Недавно Екатерина была награждена региональным знаком отличия „Материнская слава“», — говорится в telegram-канале завода. Ранее URA.RU писало, что о награждении восьми многодетных матерей Курганской области. Им вручили знаки отличия «Материнская слава» II и III степени. Правительством было принято решение выплачивать женщинам, удостоенных такими наградами, от 25 до 100 тысяч рублей. Сотрудницу «Курганмашзавода» Екатерину наградили знаком отличия «Материнская слава» за воспитание пятерых детей Фото: telegram-канал «Курганмашзавод» https://t.me/KurganmashzavodNovosti/1735

Сотрудницу «Курганмашзавода», работающую кладовщиком одного из производств, наградили региональным знаком отличия «Материнская слава». Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «Кладовщик горюче-смазочных материалов механосборочного завода Екатерина К. — мама пятерых детей и уже бабушка одного внука. Муж Геннадий — водитель в автотранспортном цехе Курганмашзавода. Недавно Екатерина была награждена региональным знаком отличия „Материнская слава“», — говорится в telegram-канале завода. Ранее URA.RU писало, что о награждении восьми многодетных матерей Курганской области. Им вручили знаки отличия «Материнская слава» II и III степени. Правительством было принято решение выплачивать женщинам, удостоенных такими наградами, от 25 до 100 тысяч рублей.