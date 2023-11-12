Губернатор Шумков продлил действие выплат для матерей

По словам губернатора Вадима Шумкова, 25 матерей получат по 300 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области приняли решение продолжить выплачивать деньги матерям, получившим региональный знак отличия «Материнская слава». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Приняли решение о продолжении ежегодной выплаты мамам, получившим региональный знак отличия „Материнская слава“. В соответствии с действующим законодательством такие мамы получают от 25 000 до 100 000, в зависимости от степени знака», — рассказал губернатор.

По словам Шумкова, представители власти третий год подряд дополнительно выплачивают по 300 тысяч рублей обладательницам этих знаков отличия. В 2023 году эти выплаты получат 25 семей.

Ранее стало известно, что губернатор распорядился наградить шесть жительниц региона знаками отличия «Материнская слава». Шумков заявлял, что «материнство — это великий дар и одновременно великий труд, а воспитание ребенка — задача непростая».