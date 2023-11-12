12 ноября 2023
11 ноября 2023

Губернатор Шумков продлил действие выплат для матерей

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , шумков вадим
По словам губернатора Вадима Шумкова, 25 матерей получат по 300 тысяч рублей Фото:

Власти Курганской области приняли решение продолжить выплачивать деньги матерям, получившим региональный знак отличия «Материнская слава». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Приняли решение о продолжении ежегодной выплаты мамам, получившим региональный знак отличия „Материнская слава“. В соответствии с действующим законодательством такие мамы получают от 25 000 до 100 000, в зависимости от степени знака», — рассказал губернатор.

По словам Шумкова, представители власти третий год подряд дополнительно выплачивают по 300 тысяч рублей обладательницам этих знаков отличия. В 2023 году эти выплаты получат 25 семей.

Ранее стало известно, что губернатор распорядился наградить шесть жительниц региона знаками отличия «Материнская слава». Шумков заявлял, что «материнство — это великий дар и одновременно великий труд, а воспитание ребенка — задача непростая».

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Власти Курганской области приняли решение продолжить выплачивать деньги матерям, получившим региональный знак отличия «Материнская слава». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Приняли решение о продолжении ежегодной выплаты мамам, получившим региональный знак отличия „Материнская слава“. В соответствии с действующим законодательством такие мамы получают от 25 000 до 100 000, в зависимости от степени знака», — рассказал губернатор. По словам Шумкова, представители власти третий год подряд дополнительно выплачивают по 300 тысяч рублей обладательницам этих знаков отличия. В 2023 году эти выплаты получат 25 семей. Ранее стало известно, что губернатор распорядился наградить шесть жительниц региона знаками отличия «Материнская слава». Шумков заявлял, что «материнство — это великий дар и одновременно великий труд, а воспитание ребенка — задача непростая».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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