На «курганской Рублевке» отремонтируют водонапорную башню, которой почти сто лет

В Курганской области отремонтируют водонапорную башню 1932 года постройки

На ремонт сооружения водонапорной башни потратят более 6 млн рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области капитально отремонтируют водонапорную башню 1932 года постройки. На реконструкцию сооружения коммунального хозяйства в селе Просвет Кетовского округа планируют потратить более шести миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: капитальный ремонт сооружения водонапорной башни в с. Просвет Кетовского муниципального округа Курганской области. Начальная цена: 6 099 694 рублей», — говорится в аукционной документации. Заявки на участие в торгах принимаются до конца ноября.

Согласно техзаданию, в сооружении планируют полностью заменить отмостку здания и кровлю. Также подрядчику необходимо будет заняться устройством фасада, проемов, крыльца, стен, полов и лестниц. Кроме того, победителю аукциона нужно будет провести полную замену систем водоснабжения.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане хотели продать водонапорную башню между автобусным и железнодорожным вокзалом. Объект, построенный в конце 19 века, планировали реализовать за 11 млн рублей. Однако позже объявление о продажи было снято с сайта Avito. В информации об объекте было указано, что он находится в частной собственности и подключен ко всем коммуникациям.